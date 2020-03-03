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сегодня, 17:15 0

Оценка Победы: в Приамурье ученикам обещают подарок за 75 «пятерок»

Оценка Победы: в Приамурье ученикам обещают подарок за 75 «пятерок»
Фото: pixabay.com

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Бурейском районе стартовала акция «75 пятерок – 75 лет Великой Победы!». Поучаствовать в ней могут школьники 2-11 классов. Цель – получить 75 оценок «отлично» до 30 апреля. Все отметки должны быть отражены в дневнике и классном журнале.

«Акция направлена на формирование у подрастающего поколения гражданской активности, воспитание патриотизма, а также чувства гордости за результаты своего труда», – прокомментировали в администрации Бурейского района.

Помимо символичного количества «пятерок», школьникам необходимо соблюсти еще несколько условий. Так, участник акции не должен пропускать занятия, иметь «двойки» и «тройки», замечания от учителей также должны отсутствовать.

«Ученик, который первым получит 75 "пятерок", выполнит все условия акции и своевременно направит карточку участника в отдел образования Бурейского района, получит ценный подарок и возможность поздравить с трибуны ветеранов Великой Отечественной войны», – отметили организаторы. Победитель акции будет объявлен 9 Мая на праздничном параде.

Школьные акции, приуроченные к 75-летней годовщине Великой Победы, проходят во всех муниципальных образованиях региона. Например, в Магдагачинском районе реализуется социальный проект «Слава, достойная памяти», в рамках которого каждый класс должен выполнить 75 добрых дел. А в школе Константиновки ученики участвуют в акции «75 стихотворений о войне», выступление каждого чтеца публикуется в Инстаграме, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

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#образование #праздники #школа

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