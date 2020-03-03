В Белогорске маленькие вандалы портят школьные автобусы

В Белогорске школьников, проживающих в отдаленных районах, по утрам возят школьные автобусы. За проезд дети не платят, все расходы по их транспортировке взял на себя муниципалитет. Однако в последнее время участились случаи порчи имущества: дети оставляют после себя в салоне мусор и обдирают сиденья.

Три автобуса с надписями «Дети» выезжают из гаража «Единой диспетчерской службы» ежедневно в 7 часов утра. Они привозят детей в школы из отдаленных районов города, а после занятий развозят по домам. Один привозит учеников из «Автобата» в школу N 10, другой – из села Низинное в школу N 17 и третий – из «Зеленого городка» в школу N 4. Остальные добираются до школ самостоятельно, пишет «ТВС-Медиа».

Перед выходом в рейс в салонах автобусов наводят чистоту и включают бактерицидную лампу в целях профилактики гриппа и ОРВИ. Как рассказал водитель автобуса, который ежедневно возит детей, проживающих в Зеленом городке, в четвертую школу, и водитель, и сопровождающий следят за дисциплиной: школьники не должны бегать по салону и обязаны пристегиваться.

Но поведение некоторых школьников вызывает нарекания. Жалобы поступают, как правило, на одних и тех же. Один из мальчишек не возражает: «Ну, получается иногда так, балуюсь, кричу. Но сейчас же – нет...». Однако выясняется, что подросток со своими приятелями обдирает обивку кресел и оставляет после себя мусор. В ответ 12-летний школьник с доводами взрослых не соглашается и свою причастность к порче имущества отрицает: мол, за руку не ловили.

Сопровождающая говорит, что старается посадить тех, кто хулиганит, поближе, чтобы их было видно. Но сделать это не всегда получается. Детей много, свободных мест не остается. В итоге практически после каждого рейса приходится наводить чистоту в салоне.

Водитель школьного автобуса Александр Асямолов предполагает, что мусорят и рвут обивку одни и те же дети. Троицу хулиганов он даже знает в лицо. Но самостоятельно на них повлиять не может. Обращался к родителям детей, но достучаться до них не получилось. Даже на просьбы научить детей пристегиваться, они отвечают: «Что они, собаки, чтобы им пристегиваться?»

Руководство «Единой диспетчерской службы» обратилась с жалобой к руководству школы. Там пообещали, что классные руководители проведут беседы с ребятами, а особо «отличавшихся» детей вместе с родителями пригласят на совет по профилактике.