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сегодня, 17:04 0

В Таиланде закрыли фабрику, которая перепродавала использованные маски

В Таиланде закрыли фабрику, которая перепродавала использованные маски
Фото: leo2014 с сайта Pixabay

Предприимчивые жители Таиланда решили обогатиться за счет коронавируса. Они стали продавать использованные медицинские маски под видом новых.

Для этого тайцы организовали целую фабрику. Однако это продолжалась недолго. Незаконную деятельность обнаружили полицейские.

На фабрике работали шесть человек. Использованные одноразовые маски они разглаживали утюгами, складывали аккуратно в коробки под видом новых. Продавали их по три цента за штуку, а каждый день из кучи использованных масок один работник отбирал около 400, которые более-менее походили на новые, сообщает «360». Организаторов собственного предприятия будут судить. Однако тайцы уверяют, что не знали о том, что эти маски кто-то использовал ранее.

Во всем мире из-за коронавируса сейчас серьезный ажиотаж вокруг медицинских масок. Периодически недостаток средств защиты регистрируют в разных странах. Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайском Ухане. За два месяца с небольшим коронавирус убил более трех тысяч человек. Заразились более 90 тысяч человек.

В самом Таиланде зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом. 30 человек из заболевших успешно вылечились, 1 скончался, 12 человек проходят лечение.

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#коронавирус в Китае #происшествия

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