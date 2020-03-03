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сегодня, 16:42 3

В Амурской области повысились розничные цены на бензин

В Амурской области повысились розничные цены на бензин
Фото: pixabay.com

В Амурской области местное УФАС продолжает мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты. 3 марта ведомство на своем сайте сообщило новые данные, касающиеся мониторинга.

Так, за отчетную неделю оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 0,36 %, а на бензин марки АИ-95 у этого же поставщика выросла на 3,54 %.

Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 24 февраля по 1 марта розничные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 у одного из поставщиков повысились на 0,9 %. На бензин марки А-80 цена повысилась на 1 %. Цена на дизельное топливо (зимнее) у поставщиков не изменилась.

Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и зимнее дизельное топливо по состоянию на 3 марта

А-80 АИ-92 АИ-95 Дизельное топливо (зимнее)
Субъект 1* 41,26 44,37 47,02 50,20
Субъект 2* - 44,65 47,20 50,85

* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    42 минуты назад

    УФАС продолжает мониторинг)))))) я не могу..... функцию они свои точно понимают???

  • Премио

    Премио
    34 минуты назад

    А когда в этой паршивой стране что-то понизили? Если только Для Китая, для них и Гэс работает и свет дешевле, чем для всей Амурки, но не для русских!

  • Таранов

    Таранов
    27 минут назад

    Путин Путин президент мира !!!!!

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