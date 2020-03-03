В Амурской области повысились розничные цены на бензин
В Амурской области местное УФАС продолжает мониторинг оптовых и розничных цен на нефтепродукты. 3 марта ведомство на своем сайте сообщило новые данные, касающиеся мониторинга.
Так, за отчетную неделю оптовая цена на бензин марки АИ-92 у одного из поставщиков повысилась на 0,36 %, а на бензин марки АИ-95 у этого же поставщика выросла на 3,54 %.
Согласно проведенному анализу розничных цен, за период с 24 февраля по 1 марта розничные цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 у одного из поставщиков повысились на 0,9 %. На бензин марки А-80 цена повысилась на 1 %. Цена на дизельное топливо (зимнее) у поставщиков не изменилась.
Таблица розничных цен (в рублях за литр) на бензин различных марок и зимнее дизельное топливо по состоянию на 3 марта
|А-80
|АИ-92
|АИ-95
|Дизельное топливо (зимнее)
|Субъект 1*
|41,26
|44,37
|47,02
|50,20
|Субъект 2*
|-
|44,65
|47,20
|50,85
* хозяйствующие субъекты, подлежащие мониторингу
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