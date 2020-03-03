Благовещенский хирург пострадал в драке с водителем автобуса

Происшествие случилось 23 июля 2019 года. В автобусе маршрута № 24 между Сергеем и водителем начался конфликт. Как рассказал потерпевший, водитель в грубой форме потребовал от него покинуть салон автобуса. Пассажир отказался, и водитель привез его на пустырь за перинатальным центром, где стояли другие автобусы. Там словесная перепалка с другими водителями перешла в драку. Один из водителей несколько раз ударил Сергея монтировкой по голове и корпусу, после чего нападавший вместе с другими водителями покинул место происшествия.

Для Сергея Шпико поездка на общественном транспорте закончилась больничной палатой. В травматологии у пострадавшего обнаружили закрытый оскольчатый перелом руки со смещением, открытые раны на теле и голове, ушибы и гематомы. По заключению врачей, Шпико был нанесен вред средней степени тяжести. После выписки Сергей обратился в отдел полиции № 2 Благовещенска. После доследственной проверки пострадавшего отправили писать заявление в межрайонный отдел МВД России «Благовещенский».

Спустя четыре месяца Шпико так и не получил по почте уведомления о судьбе своего заявления. После личного обращения в полицию, ему выдали постановление от 4 сентября 2019 года об отказе в возбуждении уголовного дела. С таким решением правоохранительных органов Сергей не согласился и написал жалобу в прокуратуру.

После этого, по словам пострадавшего, в его деле начался настоящий детектив. Прокуратура не смогла получить материалы расследования, так как в полиции сообщили об утрате документов. Требование надзорного органа о восстановлении материалов доследственной проверки выполнено не было. Полицейские сообщали, что материалы они предоставили, а прокуратура – что документы до них не дошли. Так как прокуратура без документов не смогла оценить доводы пострадавшего, в удовлетворении жалобы было отказано. Круг для Сергея Шпико замкнулся.

«Я выхода другого не увидел и решил написать публикацию на своей странице в социальной сети», – объяснил свои действия Сергей корреспонденту «Амур.инфо».

Сейчас, помимо разбирательств с прокуратурой и полицией, Сергей готовится к повторной операции – рука после сложного перелома не срослась. Ситуацию для пострадавшего усугубляет то, что он хирург и травма может стать препятствием для профессиональной деятельности.

«Моя цель – довести виноватых людей до суда, – пишет в своем аккаунте Сергей. – Полиция не способствует этому, и у меня остается только рассказать об этом людям, создать общественный резонанс».

Амур.инфо в благовещенской полиции сообщили, что по данному делу идет проверка, комментарий по ситуации с заявлением пострадавшего Сергея Шпико обещали предоставить позднее.