Анастасию Заворотнюк вывезли из России

Известно, что в Европе Заворотнюк находится в сопровождении старшей дочери Анны. Она присматривает за мамой и следит за тем, как проходит лечение, сообщает «Рамблер». О том, что актриса с дочерью сейчас находится в Италии известно из достоверных источников. На страницах в Инстаграме Анастасии и Анны информации о поездке нет.

В СМИ появляются предположения, что Заворотнюк отправили на лечение в Италию из-за бессилия русских врачей. На страницах поддержки актрисы в соцсетях родственники не опровергают, но и не подтверждают информацию о поездке за границу.

В середине января Заворотнюк выписали из больницы, где она проходила лечение. После этого актриса жила в своем доме.