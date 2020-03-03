Уголовное дело в отношении экс-директора Благовещенского политехнического колледжа прекращено

Уголовное дело возбудили весной 2018 года. Тогда озвучивалось, что колледжу был причинен значительный ущерб, по предварительным данным – более 1,5 миллиона рублей.

Но спустя полтора года уголовное дело прекратили. Об этом редакции Амур.инфо рассказал сам подозреваемый, подтвердив свои слова официальным документом, подписанным прокурором города: ему приносят извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

«20.04.2018 следователем СО по г. Благовещенску СУ СК РФ Амурской области в отношении вас возбуждено уголовное дело … по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. 12.12.2019 следователем СО по г. Благовещенску СУ СК РФ Амурской области … принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», – говорится в прокурорском письме.

Подробности расследования уголовного дела корреспонденту Амур.инфо не сообщили.