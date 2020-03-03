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сегодня, 16:15 1

Уголовное дело в отношении экс-директора Благовещенского политехнического колледжа прекращено

Уголовное дело в отношении экс-директора Благовещенского политехнического колледжа прекращено
Фото: https://yandex.ru/

В Благовещенске следователи прекратили уголовное дело в отношении бывшего директора Благовещенского политехнического колледжа. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, мужчина незаконно издал приказы о переводе нескольких студентов, обучавшихся платно, на бюджетные места.

Уголовное дело возбудили весной 2018 года. Тогда озвучивалось, что колледжу был причинен значительный ущерб, по предварительным данным – более 1,5 миллиона рублей.

Но спустя полтора года уголовное дело прекратили. Об этом редакции Амур.инфо рассказал сам подозреваемый, подтвердив свои слова официальным документом, подписанным прокурором города: ему приносят извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.

«20.04.2018 следователем СО по г. Благовещенску СУ СК РФ Амурской области в отношении вас возбуждено уголовное дело … по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. 12.12.2019 следователем СО по г. Благовещенску СУ СК РФ Амурской области … принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», – говорится в прокурорском письме.

Подробности расследования уголовного дела корреспонденту Амур.инфо не сообщили.

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Комментарии
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  • Владимир55

    Владимир55
    59 минут назад

    Работал в политене в восьмидесятых, этот директор ещё тогда был "крученый", как в колхоз на картошку со студентами ехать, то он на больничный. И здесь вы крутился, жаль.

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