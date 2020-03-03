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В Амурскую область привезли журавлей из Чехии

В Амурскую область привезли журавлей из Чехии

2 марта на станцию реинтродукции редких видов птиц при Хинганском заповеднике Амурской области были доставлены два молодых японских журавля. Они проделали путь в 9 тысяч километров из зоопарка города Брно (Чехия) в зимний питомник в поселке Архара. Конечная цель путешествия – выпуск в природу в гнездовом ареале японского журавля.

Для сохранения популяции этого редкого вида журавлей в Хинганском заповеднике проводится работа по выращиванию и выпуску птиц в природу. С 2015 года к проекту подключился зоопарк города Брно. Ежегодно весной сотрудник зоопарка привозит яйца японских журавлей из зоопарков Чехии. Однако в 2019 году не удалось вовремя доставить журавлиные яйца в заповедник, и поэтому было решено привезти птенцов, вылупившихся в зоопарке из яиц, которые «насиживали родителями», сказано в сообщении Хинганского заповедника.

Подобный эксперимент с выпуском птиц, «выращенных родительскими парами» в зоопарке, станция реинтродукции проводила и ранее. В 2002-2003 годах для выпуска в природу привозили молодых японских и даурских журавлей из Московского зоопарка и журавлиного питомника Окского заповедника. Две птицы впоследствии были отмечены на зимовках в Китае и Японии.

Несмотря на то, что путешествие длилось четыре дня, журавли доехали в удовлетворительном состоянии. Понадобится некоторое время для адаптации птиц к новым условиям и рациону питания.

Фото: khingan.ru

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#животные #природа

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