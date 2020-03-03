Роспотребнадзор Приамурья предупредил о медцентрах и салонах, где навязывают кредиты

В амурском управлении Роспотребнадзора рассказали, как не влезть в кредиты, которые навязывают в медцентрах и салонах красоты. Туда приглашают на бесплатные сеансы, чтобы опробовать процедуру или какое-либо косметическое средство. Затем мошенники предлагают якобы выгодные предложения и подписать бумаги.

Обычно они звонят по телефону и доверительным тоном, а иногда очень настойчиво приглашают прийти. При этом необходимо взять с собой паспорт якобы для оформления пропуска.

«В салоне, где создана приятная атмосфера с располагающей музыкой и ароматами, вас приглашают пройти в кабинет якобы всего лишь для того, чтобы протестировать косметическое средство. Обычно всегда делают "супер"-процедуры на одной половине лица, чтобы потом сравнить результат. При этом "косметолог" начинает незатейливую и очень располагающую беседу обо всех сферах жизни (в том числе, как важно быть красивой и ухоженной).

После процедуры начинают уговаривать стать клиентом салона (медцентра) либо приобрести комплект косметики (медицинских изделий). Косметика и услуги стоят дорого, вы начинаете ссылаться на отсутствие финансовых средств. И тут вам сразу же предлагают рассрочку и скидку по случаю сегодняшней акции», – сообщают в ведомстве.

Обычно все это происходит вечером в будни, когда человек устал и невнимательно читает документы, неохотно вступает в диалог, добавляет ведомство. После получения смс-собщения о необходимости очередного платежа по кредитному договору, вы понимаете, что подписали кредитный договор.

Если вы все-таки собираетесь посетить такой салон, будьте бдительны: