Роспотребнадзор Приамурья предупредил о медцентрах и салонах, где навязывают кредиты
В амурском управлении Роспотребнадзора рассказали, как не влезть в кредиты, которые навязывают в медцентрах и салонах красоты. Туда приглашают на бесплатные сеансы, чтобы опробовать процедуру или какое-либо косметическое средство. Затем мошенники предлагают якобы выгодные предложения и подписать бумаги.
Обычно они звонят по телефону и доверительным тоном, а иногда очень настойчиво приглашают прийти. При этом необходимо взять с собой паспорт якобы для оформления пропуска.
«В салоне, где создана приятная атмосфера с располагающей музыкой и ароматами, вас приглашают пройти в кабинет якобы всего лишь для того, чтобы протестировать косметическое средство. Обычно всегда делают "супер"-процедуры на одной половине лица, чтобы потом сравнить результат. При этом "косметолог" начинает незатейливую и очень располагающую беседу обо всех сферах жизни (в том числе, как важно быть красивой и ухоженной).
После процедуры начинают уговаривать стать клиентом салона (медцентра) либо приобрести комплект косметики (медицинских изделий). Косметика и услуги стоят дорого, вы начинаете ссылаться на отсутствие финансовых средств. И тут вам сразу же предлагают рассрочку и скидку по случаю сегодняшней акции», – сообщают в ведомстве.
Обычно все это происходит вечером в будни, когда человек устал и невнимательно читает документы, неохотно вступает в диалог, добавляет ведомство. После получения смс-собщения о необходимости очередного платежа по кредитному договору, вы понимаете, что подписали кредитный договор.
Если вы все-таки собираетесь посетить такой салон, будьте бдительны:
- до получения косметологической процедуры убедитесь в том, что используемая для этого косметическая продукция не вызывает нежелательных кожных реакций (жжения, покраснений, шелушений) и соответствует установленным обязательным требованиям;
- не торопитесь принимать решение о покупке косметических средств, оставьте себе время для оценки необходимости в использовании предлагаемых товаров и наличия финансовой возможности для их оплаты, в том числе, с учётом мнения членов семьи;
- не подписывайте предлагаемые документы (договор, соглашение, заявления, анкеты, акты, спецификацию на товар, заявление на получение кредита), не прочитав и не поняв предварительно их содержание;
- помните, подписывая кредитный договор (заявление на получение кредита, график погашения кредита), потребитель связывает себя договорными обязательствами с банком, что означает необходимость последующего погашения суммы кредита и уплаты процентов даже в том случае, если продавцу или исполнителю заявлено требование о расторжении договора и возврате денежных средств;
- помните, что потребитель свободен в своем праве заключения договора, и его понуждение к этому не допускается.
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