С Богом: Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию, в которых были учтены все ключевые предложения профильной рабочей группы. Поправки включают самый широкий спектр тем, в том числе упоминание в Конституции Бога, запрет на отчуждение территорий страны и новые ограничения для чиновников.

Новеллы предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в основном законе. Совет Госдумы определил, что нижняя палата рассмотрит законопроект во втором чтении 10 марта, а на следующий день – в третьем. Что изменится в новой Конституции, перечислила «Российская газета».

Самым резонансным стало предложение главы государства об упоминании в Конституции Бога. Ранее с такой инициативой выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, идею поддержали и представители других конфессий. Поправка звучит так: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас объяснил необходимость такого дополнения тем, что «вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека». При этом он подчеркнул, что Россия остается светским государством. Каждый гражданин по-прежнему будет вправе свободно исповедовать в современной России любую религию или не исповедовать никакой.

В числе внесенных президентом поправок содержится и положение о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. Эту норму ранее предложил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его оценке, это должно пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как ранее сообщало Амур.инфо, Владимир Путин на рабочей встрече с разработчиками поправок в Конституцию заверил, что является приверженцем традиционных семейных ценностей. «Что касается "родителя номер один" и "родителя номер два", я уже публично говорил, что пока я президент, у нас не будет "родителя номер один" и "родителя номер два", у нас будут папа и мама», – сказал президент.

Еще в одной президентской поправке говорится, что дети являются важнейшим достоянием России, государство обязано создавать условия для их всестороннего развития. Президент, поддержав это предложение, ранее объяснил, что «в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к детям».

Другой блок поправок касается социальной темы. Владимир Путин предложил закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже раза в год, а также повышение пособий и других соцвыплат. Кроме того, государством гарантируется минимальный размер оплаты труда – не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав», – подчеркивается в поправках.

Как объяснили в рабочей группе, основной закон в обновленной редакции становится долгосрочным договором между властью и обществом, детализирующим социальные обязательства государства вне зависимости от экономической ситуации.

Важный блок поправок посвящен защите суверенитета, а также истории от посягательств. Поправка президента гласит о недопустимости действий и призывов, связанных с отчуждением части территории РФ. Любое очернение подвига народа при защите Отечества будет антиконституционным, говорится еще в одной поправке президента.

Владимир Путин в своих поправках также предлагает прописать в Конституции, что Россия является правопреемником СССР. Причем это распространяется и на зарубежные активы Союза.

В тексте поправок президента РФ говорится и о том, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Закрепляется использование русского языка на всей территории страны, но республикам дается право устанавливать национальные языки в качестве государственных. Кроме того, Россия оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом.

И, наконец, вводится новое ограничение для чиновников. Владимир Путин предложил прописать в Конституции запрет для муниципальных служащих иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

Уточняется, что изменения в основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.

Голосование состоится 22 апреля. Этот день будет выходным.