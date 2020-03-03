Амурчане могут получить федеральные деньги на свои проекты

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Жители Амурской области могут получить деньги из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Стартовал прием заявок на участие в конкурсе фонда президентских грантов. Это будет второй конкурс в 2020 году. Заявки на участие принимаются до 31 марта.

Конкурс фонда президентских грантов среди некоммерческих организаций проходит по разным направлениям: социальное обслуживание и поддержка граждан, охрана здоровья, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, поддержка проектов в области науки, поддержка проектов в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод человека, охрана окружающей среды, укрепление межнационального согласия, развитие общественной дипломатии, развитие институтов гражданского общества и выявление и поддержка молодых талантов.

Организации-участники конкурса должны быть зарегистрированы не менее года. Также они не должны находиться в процессе банкротства и ликвидации, иметь долги, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

На первый конкурс фонда президентских грантов 2020 года от амурских некоммерческих организаций поступило 39 заявок. Грантовую поддержку получили 9 из них. Проекты, получившие грантовую поддержку, направлены на помощь бездомным амурчанам, патриотическое воспитание, здоровый образ жизни и сохранение культурных ценностей. На их реализацию амурчане получили от 280 тысяч до 930 тысяч рублей.

Во втором конкурсе президентских грантов 2019 года победу одержали 14 проектов амурчан. Их тематика разная: реабилитация онкобольных, вовлечение «трудных» подростков в культурно-досуговую деятельность, помощь безнадзорным животным, популяризация традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера, поддержка НКО.