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Переменно облачно, местами снег: прогноз погоды в Приамурье на 4 марта

Переменно облачно, местами снег: прогноз погоды в Приамурье на 4 марта
Фото: pixabay.com

4 марта на территории Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Ветер ночью на севере – северо-восточный, днем с переходом на юго-западный. На юге ночью – северо-западный, с переходом днем на северо-восточный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Температура ночью на севере опустится до минус 23...28, на юге – до 14...19. Днем на севере ожидается до минус 4...9, на юге – 1...6 градусов мороза.

В Благовещенске ночью переменная облачность, днем – облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Скорость северо-западного ветра ночью составит 1-6 метров в секунду. Днем его направление сменится на южное, скорость – 3-8 метров в секунду. Температура ночью будет держаться на уровне минус 15...17, днем – 3...5 градусов ниже нуля. Местами на дорогах гололедица, сообщает Амурский гидрометцентр в Инстаграме.

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#погода

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