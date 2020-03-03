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сегодня, 15:06 1

Во второй половине марта в Приамурье активизируются клещи

Во второй половине марта в Приамурье активизируются клещи
Фото: pixabay.com

По прогнозу, основанному на результатах многолетних зооэнтомологических наблюдений, начало сезона активности клещей в Амурской области придется на вторую декаду марта. Поэтому, отмечает амурский Роспотребнадзор, сейчас самое подходящее время для вакцинации против клещевого энцефалита.

Ежегодно за медицинской помощью по поводу укусов клещей обращаются от 1,5 до 2,5 тысячи человек. Заболеваемость клещевыми инфекциями представляет собой серьезную угрозу здоровью населения, в области ежегодно регистрируется до 20 случаев таких инфекций. Это клещевой вирусный энцефалит, риккетсиоз, боррелиоз.

Самым тяжелым заболеванием является клещевой вирусный энцефалит. Летальность среди не привитых против данной инфекции лиц в отдельные годы достигала 35-50 %.

Из 28 административных территорий Амурской области 16 являются эндемичными по энцефалиту: Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский районы, города Зея, Свободный, Тында, Шимановск, Циолковский.

В предупреждении клещевых инфекций важное значение имеет соблюдение как специфических, так и неспецифических мер профилактики. К специфическим мерам профилактики энцефалита относятся вакцинация (ревакцинация), а также экстренное введение с профилактической целью иммуноглобулина.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Премио

    Премио
    53 минуты назад

    Как они активируются, в Сковородино или в самой дальней станций тында, в марте, если там температуры ночью минус 25 днем минус 10-15 и снежный покров до конца Апреля??!!!! Или и эти две станций уже не Амур Обл?

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