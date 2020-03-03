Осужден благовещенец, обманом завладевший чужой иномаркой

В Благовещенске городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Его обвиняли в мошенничестве: мужчина обманом завладел чужим автомобилем.

Преступление было совершено в Благовещенске еще в 2014 году. Горожанин нуждался в деньгах. Он решил обманом похитить у одной из женщин автомобиль Honda CR-V, перешедший ей по праву наследования от ее покойного сына. В дальнейшем транспорт планировал продать, а деньги потратить на личные нужды.

Благовещенец предложил женщине передать ему автомобиль якобы для оказания транспортных услуг по решению ее личных вопросов. Амурчанка, не подозревая о злом умысле, согласилась, передав машину. Имея на руках документы на авто, горожанин предоставил их в ГИБДД, зарегистрировав транспорт на свое имя, не ставя в известность о его оформлении владелицу.

Как пишет пресс-служба Благовещенского городского суда, таким образом, мужчина похитил машину Honda CR-V стоимостью 803 700 рублей, причинив материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании благовещенец вину не признал, однако суд счел иначе: мужчину признали виновным. Учтя смягчающее обстоятельство – наличие на иждивении малолетних детей – горожанина наказали принудительными работами на срок 2 года и 6 месяцев, с удержанием из заработка 15 % в доход государства.

«Вопрос о разрешении судьбы вещественного доказательства – автомобиля (…) и его принадлежности передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», – сказано в сообщении пресс-службы суда.