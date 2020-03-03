В Хэйлунцзяне 9 дней подряд не растет количество заразившихся коронавирусом

В соседней с Амурской областью китайской провинции Хэйлунцзян девятый день подряд не растет количество заразившихся коронавирусом. В больницах остаются 109 заболевших. За минувшие сутки 8 человек вылечились, они выписаны из больниц.

Количество вылечившихся с начала вспышки заболевания теперь составляет 358 человек. По данным ведомства, еще 430 человек, контактировавших с заболевшими, остаются под наблюдением медиков. За сутки в больницы провинции с симптомами, похожими на заболевание обращались 1 528 человек.

Об этом сообщает комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян. Как сообщает ведомство, на 2 марта 24:00 по пекинскому времени в больницах Харбина было зафиксировано 54 заболевших коронавирусом, в Цзиси – 11, в Цитайхэ – 10, в Суйхуа – 8, в Цицикаре – 7, в Дацине – 6, в Муданьцзяне – 5, в Цитайхэ – 4, в Хэйхэ – 3 и в Хэгане – 1.

За минувшие сутки не увеличилось количество заболевших коронавирусом, оно по-прежнему составляет 480 человек с начала вспышки заболевания. Не изменилось и количество смертных случаев, оно по-прежнему составляет 13 человек.

Всего по Китаю на 8:45 3 марта по пекинскому времени зарегистрировано 80 302 случая заболевания коронавирусом (количество заболевших увеличилось на 128 за сутки), 47 260 человек вылечились, 2 947 скончались от болезни. Коронавирус подозревается еще у 587 человек, пишет портал Biang.

Больше всего заболевших в провинции Хубэй. С начала вспышки заболевания здесь зафиксировано 67 217 заболевших, 36 167 вылечились, 2 834 скончались от заболевания. За сутки в провинции зафиксировано 114 новых случаев заболевания коронавирусом. В Пекине зафиксировано 414 случаев заболевания, 282 человека вылечились, 8 скончались. В Шанхае выявлен 1 новый случай заболевания, всего заболевших 318, 292 выздоровели, трое скончались.