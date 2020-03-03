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СМИ: самолет «Аэрофлота» экстренно садится в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

СМИ: самолет «Аэрофлота» экстренно садится в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
Фото: Aleksandr Medvedev // Wikimedia.org

Самолет «Аэрофлота» (рейс SU-1703), следующий из Владивостока в Москву, совершает незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска. Экипаж самолета сообщил, что посадка производится в связи с производственной необходимостью.

При этом пассажир самолета сообщил «Восток-Медиа», что экипаж сделал следующее заявление: «Уважаемые пассажиры. Мы получили сообщение, что на одном из самолетов находится взрывное устройство. Мы вынуждены прервать полет и провести проверку воздушного судна»

По словам пассажира, находящегося на борту самолета, никакой паники не наблюдается, все тихо и спокойно. Люди пока не волнуются, но немного раздражены возникшими неурядицами.

В пресс-службе хабаровского аэропорта удивились странной формулировке «производственная необходимость». В ближайшее время сотрудники аэропорта пообещали предоставить информацию о состоянии борта.

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#происшествия #транспорт

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