Туристы не могут попасть в Лувр, закрытый из-за коронавируса

Российские туроператоры ждут от французских партнеров информацию о том, когда возобновит работу Лувр и какие ожидаются изменения в экскурсиях в связи с закрытием музея из-за коронавируса. Лувр, самый посещаемый в мире музей Франции, закрылся 1 марта. Решение принято профсоюзом его работников.

Радикальное решение не принимать посетителей приняли 300 сотрудников музея: по их мнению, они никак не защищены от угрозы коронавируса. Все, что им выдали в качестве профилактики, это гель для дезинфекции рук.

«Масла в огонь добавило распоряжение правительства о мерах по запрету всех массовых мероприятий в закрытых местах, где собираются более пяти тысяч человек. Лувр в список таких общественных пространств не попал, хотя ежедневно через его залы проходят до 15 тысяч человек. В минувшем году он принял более 9,6 миллиона посетителей, 75 процентов которых были иностранцами», — уточнили эксперты.

Они рассказали, что на фоне угрозы коронавируса профсоюз музея потребовал усилить меры профилактической безопасности, в том числе снабдить всех сотрудников защитными масками, установить защитные стекла между кассирами и посетителями и оборудовать входы тепловизорами для обнаружения людей с высокой температурой. В Лувре также обеспокоены визитом музейных работников из Италии, которые приехали в Париж, чтобы забрать творения Леонардо да Винчи, участвующие в выставке, сообщает РИА Новости.

По предварительной информации, если музей не возобновит работу на этой неделе, туристам вернут деньги за входные билеты.

«Такой практики ранее не было, но, скорее всего, наши партнеры в Париже не будут полностью отменять экскурсии, а вернут средства только за билеты в Лувр. Обычно туристы с пониманием относятся к таким ситуациям. Мы все надеемся, что музей вскоре возобновит работу», – прокомментировали ситуацию в Ассоциации туроператоров России.

Сейчас во Франции зафиксировано около 100 случаев заражения коронавирусом, 4 человека погибли.