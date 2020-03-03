Мужчина умер во время прямого эфира, когда жаловался журналисту на жизнь (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Житель Ирака жаловался журналисту в прямом эфире на жизнь в стране и умер. Пожилой мужчина рассказывал, что в регионе, где он проживает, нет рабочих мест, а люди устали от постоянных проблем в стране.

На опубликованном телеканалом Al Sumaria видео иракский житель жаловался корреспонденту на условия жизни в стране. Съемка велась в больнице Al Yarmouk в Багдаде. «Как я могу молчать? Люди страдают», – говорил он журналисту.

На видео мужчина также обращался к врачам, к которым пытался попасть на прием. Камера запечатлела, как он схватился за руку медика, а после стал падать. Несколько человек подбежали и подхватили его. По данным врачей, у мужчины произошел сердечный приступ, от которого он скончался на месте.

Родственники умершего рассказали, что он заболел после того, как власти Ирака отобрали один из его магазинов. В больнице утверждают, что мужчина не лечился у них до общения со СМИ, сообщает Lenta.ru.