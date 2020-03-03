В Приамурье по дороге из Благовещенска в Тамбовку пропала девушка

В Амурской области разыскивают Александру Бережанскую. Информацию о пропавшей разместил ПСО «Амур». 25 февраля девушка 1993 года рождения выехала из Благовещенска в село Тамбовка.

Александра была одета в удлинённый пуховик красного цвета с серым мехом на капюшоне, серую тунику с белым рисунком, спортивные черные штаны с белой полоской или черные легинсы, полусапожки чёрного цвета.

Приметы: рост примерно 158 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы рыжевато-красные. Особые приметы: хромает на левую ногу.

Всех, кому известно местонахождение пропавшей, просят сообщить информацию по телефонам: +7 914-581-01-57, +7 909-819-34-75 (волонтёры), или 102 (полиция).