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сегодня, 14:14 0

В учебных заведениях Приамурья увеличится количество бюджетных мест

В учебных заведениях Приамурья увеличится количество бюджетных мест
Фото: pixabay.com

В текущем году больше амурских выпускников сможет поступить в колледжи региона бесплатно. Абитуриентам предоставят 3 817 бюджетных мест, тогда как в 2019 году их было 3 749.

В общей сложности поступающих ждут около сотни специальностей и профессий. В их числе направления, по которым ранее уже обучали в колледжах, но затем набор студентов временно приостановили.

Речь идет о трех специальностях: «Информационные системы и программы» в Амурском аграрном колледже, «Обеспечение информационной безопасности автоматических систем» в Благовещенском политехническом колледже и «Специальное дошкольное образование» в Амурском педагогическом колледже.

«Принципиально новая специальность – "Почтовая связь". По запросу работодателей – компании "Почта России" – она откроется в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства. Здесь также предусмотрены бюджетные места в количестве 25», – прокомментировали в отделе профессионального образования и науки Амурской области.


Информация о новых специальностях и бюджетных местах будет позднее представлена на официальных сайтах колледжей, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#ссузы

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