Президент РФ внес в Госдуму 24 страницы поправок к Конституции

В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ. Новеллы предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в главном документе страны.

Прием инициатив официально завершился 2 марта 2020 года. В Государственную думу России поступило более 300 поправок, ещё 600 изменений – членам рабочей группы. Также российским законотворцам поступил 24-страничный итог – перечень отобранных поправок, одобренных президентом РФ. Об этом журналистам рассказал спикер Вячеслав Володин, сообщает «Российская газета».

В первую очередь предлагается закрепить в Конституции положение о том, что русский народ является государствообразующим. Инициатива подразумевает закрепление тезиса, что русские входят в союз равноправных народов, права которых также под защитой государства. Также в основном законе РФ будет прописано, что русский язык — государственный язык страны на всей ее территории без исключения.

Кроме этого, в Конституцию планируется внести упоминание о том, что Россия является правопреемницей Советского Союза. Далее в главном документе предлагается зафиксировать, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога».

В этой части поправок следует отметить и предложение конституционно узаконить запрет на умаление значения подвига народа при защите Отечества, что особо символично на фоне празднования 75-летней годовщины Великой Отечественной войны. Также в предлагаемом перечне изменений есть и положение, запрещающее отчуждение территории страны.

В семейную сферу, в частности, вносится поправка, определяющая брак в России как союз мужчины и женщины.

Отдельным блоком идут социальные поправки, где есть инициатива закрепить в основном законе индексацию пенсий не реже одного раза в год. В этом блоке подчеркивается и тот факт, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная соцподдержка граждан, а также проведение индексации социальных пособий и других социальных выплат.

В первом чтении, состоявшемся 23 января, Госдума приняла законопроект о поправках в российскую Конституцию. Совет Госдумы определил, что нижняя палата рассмотрит внесенный президентом законопроект во втором чтении 10 марта, а на следующий день – в третьем. В частности, этот документ из 24 страниц предусматривает проведение общероссийского голосования по поправкам к главному документу России. Планируется, что сам референдум состоится 22 апреля, который объявили выходным днем. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.