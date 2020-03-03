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сегодня, 14:25 4

Президент РФ внес в Госдуму 24 страницы поправок к Конституции

Президент РФ внес в Госдуму 24 страницы поправок к Конституции
Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ. Новеллы предложены ко второму чтению законопроекта об изменениях в главном документе страны.

Прием инициатив официально завершился 2 марта 2020 года. В Государственную думу России поступило более 300 поправок, ещё 600 изменений – членам рабочей группы. Также российским законотворцам поступил 24-страничный итог – перечень отобранных поправок, одобренных президентом РФ. Об этом журналистам рассказал спикер Вячеслав Володин, сообщает «Российская газета».

В первую очередь предлагается закрепить в Конституции положение о том, что русский народ является государствообразующим. Инициатива подразумевает закрепление тезиса, что русские входят в союз равноправных народов, права которых также под защитой государства. Также в основном законе РФ будет прописано, что русский язык — государственный язык страны на всей ее территории без исключения.

Кроме этого, в Конституцию планируется внести упоминание о том, что Россия является правопреемницей Советского Союза. Далее в главном документе предлагается зафиксировать, что Россия, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога».

В этой части поправок следует отметить и предложение конституционно узаконить запрет на умаление значения подвига народа при защите Отечества, что особо символично на фоне празднования 75-летней годовщины Великой Отечественной войны. Также в предлагаемом перечне изменений есть и положение, запрещающее отчуждение территории страны.

В семейную сферу, в частности, вносится поправка, определяющая брак в России как союз мужчины и женщины.

Отдельным блоком идут социальные поправки, где есть инициатива закрепить в основном законе индексацию пенсий не реже одного раза в год. В этом блоке подчеркивается и тот факт, что в России гарантируются обязательное социальное страхование, адресная соцподдержка граждан, а также проведение индексации социальных пособий и других социальных выплат.

В первом чтении, состоявшемся 23 января, Госдума приняла законопроект о поправках в российскую Конституцию. Совет Госдумы определил, что нижняя палата рассмотрит внесенный президентом законопроект во втором чтении 10 марта, а на следующий день – в третьем. В частности, этот документ из 24 страниц предусматривает проведение общероссийского голосования по поправкам к главному документу России. Планируется, что сам референдум состоится 22 апреля, который объявили выходным днем. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

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#закон

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Комментарии
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  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    23 минуты назад

    Какую заботу проявляет президент о народе!!!!

    Главное что бы о себе не позабыл.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    20 минут назад



    Планируется, что сам референдум состоится 22 апреля.



    Референдума не будет. Будет простое голосование, не имеющее никакого правового статуса.

    Типа как голосовалка на сайте АИ. (но правда, по царски, дорогая голосовалка, с антуражем, с песнями и плясками)



    Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.



    После того, как их одобрит госдума - народ может идти лесом.

  • Noir

    Noir
    19 минут назад

    24 страницы правок, проще говоря с нуля пишут Конституцию.



    Вчера к российским законотворцам поступил 24-страничный итог - перечень отобранных поправок, одобренных президентом РФ.



    А народ голосовать будет за что? Про места у власти если не всматриваться, но уверен что и пенсионный возраст в конституции повышенный не забыли указать и минимальную зп прописать ниже плинтуса с привязкой ее повышения к статистике (т.е. соотношение цен, зп и пенсий будет на сегодняшнем уровне - это будет итог привязки к инфляции) и многое другое что оправдает дальнейшее обнищание народа. Зато под громкими лозунгами великой неделимой страны и великий народ, большинство побежит голосовать за этот свой приговор.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    17 минут назад

    Noir

    24 страницы правок,



    Исинбаева устанет читать ....

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