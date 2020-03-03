В амурском минсоцзащиты объяснили, как получить пособия на детей от 3 до 7 лет

Для получения пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет достаточно будет одного заявления. Подать его можно через портал госуслуг, МФЦ или органы соцзащиты по месту жительства.

Как писало Амур.инфо, пособия на детей 3-7 лет в Амурской области начнут выплачивать с июля 2020 года. На меру господдержки смогут рассчитывать жители региона, доход которых в расчёте на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения – 12 235 рублей.

«В настоящее время субъекты РФ ожидают принятия на федеральном уровне указа и соответствующего положения, – отмечает министр соцзащиты населения Амурской области Наталья Киселёва. – Нормативно-правовые акты пока официально не утверждены, есть лишь проект документа, с которым мы сейчас работаем. На его основании разрабатывается областной нормативный акт, который мы планируем утвердить к 01.07.2020».

По предварительным подсчетам министерства более 15 тысяч амурских семей смогут получать ежемесячно 50 % от прожиточного минимума на ребёнка за второй квартал года, предшествующего обращению. В Амурской области эта сумма составит около 5 тысяч рублей.

Как сообщает региональное министерство социальной защиты населения, глава Минтруда России Антон Котяков на днях уточнил, что «пособие от трех до семи будет предоставляться по обращению гражданина через один из трех источников информации – МФЦ, единый портал государственных услуг, либо органы соцзащиты субъекта РФ».

Органы соцзащиты, получив заявление от заявителя, уже самостоятельно будут запрашивать и получать все необходимые сведения: от федеральной налоговой службы – о доходах, из реестра ЗАГС – о рождении ребенка, из органов опеки – о возможном ограничении родительских прав и так далее. Министр подчеркнул, что благодаря современным технологиям, распределением входящего потока граждан через три канала (через единый портал госуслуг, через органы соцзащиты, через МФЦ) будет достигнута максимальные доступность и простота получения этой выплаты.

Сейчас в Амурской области отрабатывается механизм взаимодействия органов власти и ведомств, которые должны будут предоставить минсоцзащиты сведения о доходах амурчан.

Выплаты на детей 3-7 лет предложил ввести президент Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию 15 января 2020 года. В среднем по стране эти выплаты составят около 5,5 тысячи рублей в месяц, однако в будущем сумма может вырасти до 11 тысяч рублей.