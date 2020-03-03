В Приамурье приехало больше людей, чем уехало

Амурстат рассказал о демографической ситуации в Амурской области в январе-октябре 2019 года. Она остается непростой, несмотря на то, что за данный период в регион приехало больше людей, чем уехало.

По оценке, численность постоянного населения Амурской области на 1 ноября 2019 года составила 791,9 тысячи человек и за январь-октябрь 2019 года уменьшилась на 1,3 тысячи человек, или на 0,16 % (в предыдущем периоде сокращение составило 3,6 тысячи человек, или 0,45 %).

В январе-октябре 2019 года естественная убыль населения составила 2 635 человек (родилось 6 660, умерло 9 295), в январе-октябре 2018 года число умерших превышало число родившихся на 1 373 человека (родилось 7 528, умерло 8 901).

Изображение: amurstat.gks.ru

Изображение: amurstat.gks.ru

Чаще всего амурчане умирали от болезней системы кровообращения – 3 766 человек (общее количество умерших – 9 295 человек) и новообразований – 1 524 человека.

За период с января по октябрь 2019 года в Амурской области зафиксирован миграционный прирост: прибывших насчитали 25 607 человек, уехавших – 24 308 человек, итого плюс 1 299 человек. Для сравнения: в январе-октябре 2018 года прибывших, напротив, было меньше, чем уехавших, на 2 276 человек.

Изображение: amurstat.gks.ru

По информации ИА Sakh.com, у соседей Амурской области по Дальнему Востоку – Сахалина и Курил – ситуация с миграцией хуже. Так, за январь-ноябрь 2019 года на Сахалин и Курилы прибыли 18 515 человек, из которых 52,9 % – на постоянное место жительства, а выбыли 19 315 человек, из них 75,1 % снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. Миграционная убыль составила 800 человек.