В Амурской области создан природный парк

В Амурской области увеличилось количество особо охраняемых территорий. Статус природного парка получил центр охраны природы «Зейский». Постановление об этом подписал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Новый статус даст возможность «Зейскому» обеспечить более качественную охрану природы, при этом не ограничивая жителей региона в возможности отдохнуть.

Природный парк «Зейский» занимает небольшую территорию — 3 652 гектара. Для туристов здесь проложены две экотропы с обзорными площадками, обеспечена возможность круглогодичной рыбалки в местном водоеме и построены домики для отдыха в любое время года. А на территории огороженного вольера для живущих на «Зейском» диких зверей создали условия, максимально приближенные к вольной лесной жизни, но при этом без хищников и охотников.

«Десять лет назад, в 2009 году, центр создавался как база для обучения охотоведов и егерей, а также экопросвещения молодежи. Красивое место — заброшенные пожарный водоем и избушка лесника в окружении сосен — показалось наиболее подходящим для этих целей. Инициативу создания центра охраны природы активно поддержал руководивший в то время Амурской областью губернатор Олег Кожемяко, а средства на его строительство были выделены из областного бюджета в рамках региональной программы по охране окружающей среды Амурской области», — рассказал начальник Дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Амурской области Николай Шейко.

Поначалу «Зейский» действительно занимался только обучением специалистов в сфере природоохраны. Здесь проводились семинары, практические занятия по биотехнии, а большой вольер был создан как пример идеального охотхозяйства, где будущие и действующие охотоведы и егеря могли наблюдать за поведением диких животных и постигать тонкости работы с ними в условиях, максимально приближенных к реальным.

Вольер постепенно заселился «сиротками» — детенышами зверей, по разным причинам оставшимся без родителей. Выжить в дикой природе никто из этих малышей не смог бы, а центра реабилитации животных в регионе нет. Так, к примеру, в «Зейский» попал спасенный из лесного пожара дикий поросенок Борис, а в прошлом году в центр привезли двух лосят. Со временем центр охраны природы начал принимать туристов и стал пользоваться большой популярностью у амурчан.

В то же время специалисты обратили внимание на то, что местные сосны и ландшафт очень похожи на природу урочища «Мухинка». Возник вопрос о необходимости дать и «Зейскому» статус особо охраняемой территории, чтобы как минимум, защитить уникальные природные комплексы от возможных рубок или строительства. В прошлом году при поддержке амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) эксперты провели комплексное обследование территории, которое полностью подтвердило предположения специалистов.

Идея создания природного парка, подкрепленная выводами экспертизы, нашла поддержку у губернатора Амурской области Василия Орлова. В короткие сроки постановление о придании центру нового статуса было создано и подписано главой региона.