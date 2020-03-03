В Благовещенске проведут ревизию всех городских дорог

Относительно капитального ремонта сооружения представители управления капитального строительства доложили градоначальнику, что подрядчик переходит на следующий этап капремонта – замену дефектных балок мостового сооружения, обновление дорожного покрытия, обустройство тротуаров, ремонт системы водоотведения.

Во время проведения ремонта, администрация города рекомендует жителям пользоваться альтернативными маршрутами, в частности улицами Мухина, Калинина, Магистральной (с последующим выходом на Театральную), Кольцевую (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральную и Чайковского), а также улицей 50-летия Октября через Тенистую.

Кроме того, мэр поручила управлению ЖКХ провести ревизию всех городских дорог, уделив особое внимание тем, по которым рекомендованы альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Данные магистрали необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, так как после полного перекрытия путепровода по улице Загородной, нагрузка на них возрастет», – заявила мэр.

Работы на путепроводе начались 22 февраля. Рабочие уже выполнили демонтаж дорожного покрытия, тротуарных и бордюрных блоков. Заканчивается демонтаж бетонного основания, которое находится под дорожной одеждой. Капитальный ремонт объекта проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить его планируется в октябре 2020 года.