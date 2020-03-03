В Благовещенске проведут ревизию всех городских дорог
Управление ЖКХ Благовещенска должно будет провести ревизию всех городских дорог. Такое поручение дала мэр Валентина Калита. Информация была озвучена на совещании, где также приняли решение о полном закрытии для движения автомобильного транспорта путепровода на Загородной.
Относительно капитального ремонта сооружения представители управления капитального строительства доложили градоначальнику, что подрядчик переходит на следующий этап капремонта – замену дефектных балок мостового сооружения, обновление дорожного покрытия, обустройство тротуаров, ремонт системы водоотведения.
Во время проведения ремонта, администрация города рекомендует жителям пользоваться альтернативными маршрутами, в частности улицами Мухина, Калинина, Магистральной (с последующим выходом на Театральную), Кольцевую (с последующим перераспределением потоков на улицы Театральную и Чайковского), а также улицей 50-летия Октября через Тенистую.
Кроме того, мэр поручила управлению ЖКХ провести ревизию всех городских дорог, уделив особое внимание тем, по которым рекомендованы альтернативные маршруты, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Данные магистрали необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, так как после полного перекрытия путепровода по улице Загородной, нагрузка на них возрастет», – заявила мэр.
Работы на путепроводе начались 22 февраля. Рабочие уже выполнили демонтаж дорожного покрытия, тротуарных и бордюрных блоков. Заканчивается демонтаж бетонного основания, которое находится под дорожной одеждой. Капитальный ремонт объекта проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Завершить его планируется в октябре 2020 года.
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