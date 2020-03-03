После коммунальной аварии в районе Калинина – Горького прокуратура Благовещенска начала проверку

От водоснабжения были отключены потребители по адресам: Горького, 161, Калинина, 61, Богдана Хмельницкого, 42/1 (прогимназия Благовещенска), также без воды остались административные здания по адресам: Горького, 159А, и Горького, 224.

На месте порыва работала бригада АКС в составе 5 человек и 3 единиц техники. Вечером 2 марта всем потребителям воду вернули.

В связи с произошедшей аварийной ситуацией и прекращением водоснабжения потребителям прокуратурой города Благовещенска была организована проверка. При установлении нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере будут приняты меры прокурорского реагирования к виновным лицам.