В Иркутской области арестованный за взятку чиновник пытался съесть улику и подавился (видео)

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В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Мужчину подозревают в получении крупной взятки. Во время задержания он пытался съесть одну из улик.

По версии следствия, 28 февраля заместитель руководителя федерального органа государственного надзора получил от индивидуального предпринимателя в качестве взятки 160 тысяч рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции, сообщает следственное управление по Иркутской области.

Во время задержания чиновника велась оперативная съемка сотрудниками УФСБ. На кадры попал момент, как мужчина засунул какую-то бумагу в рот и начал ее жевать. К нему сразу подошел один из оперативников. В этот момент чиновник опустил голову и начал кашлять, вероятно, подавившись. Оперативник решил помочь и похлопал его по спине.