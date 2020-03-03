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сегодня, 12:52 0

Читатели Амур.инфо против развлекательных акций на тему войны

Читатели Амур.инфо против развлекательных акций на тему войны
Фото: wordyou.ru/

На сайте Амур.инфо завершено очередное голосование. Пользователям предлагали ответить на вопрос: детские фотосессии в форме, флешмобы и другие развлекательные акции на тему войны – это хорошо или плохо? В итоге большая часть проголосовавших высказались против таких мероприятий.

Всего в голосовании приняли участие 646 человек. Из них за вариант «Отрицательно, вместо развлекательных лучше проводить образовательные мероприятия» проголосовали 167 человек (25,9 %). Чуть меньше, 144 человека (22,3 %), ответили, что относятся положительно, но, только если такие акции не превращаются в фарс. Еще 123 пользователя, или 19 %, выбрали вариант «Отрицательно, развлекательные мероприятия неуместны в таких случаях, они обесценивают смысл праздника».

107 проголосовавших, или 16,6 %, считают, что такие мероприятия нужны, так как они помогают не забывать о событиях военных лет. 66 участников голосования, или 10,2 %, отрицательно относятся к подобным акциям, так как через них романтизируется война. Еще 35 человек (5,4 %) ответили, что благодаря мероприятиям, которые носят развлекательный характер, информация о войне лучше воспринимается детьми.

Несколько человек предложили свой вариант ответа: «Какие могут быть развлечения на теме войны? Война – это грязь, кровь, смерть...»; «Скрепы»; «Плакать надо в этот день, плакать! И задаваться вопросом: как война случилась и почему столько миллионов жертв?!»

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#жизнь

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