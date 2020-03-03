Мальчика, которого истязали стоянием коленями на гречке, хотят усыновить амурчане

Сразу несколько российских семей собирают необходимые документы для усыновления 8-летнего жителя Омска, которого истязали мать и отчим. Дело получило большой общественный резонанс. Забрать мальчика в семью хотят в том числе жители Приамурья.

Об истязании 8-летнего ребенка отчимом стало известно в середине декабря. Мальчик обратился к соседям, а те вызвали полицию. Федеральные СМИ писали, что отчим заставлял его часами стоять коленями на гречке, в результате крупа буквально вросла в кожу и ее пришлось удалять хирургическим путем. Происходило все с молчаливого одобрения матери.

В результате 27-летнюю мать мальчика и ее 35-летнего сожителя осудили за истязание и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, а мать еще и за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Женщина получила 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, мужчина – 4,5 года колонии общего режима.

Теперь встал вопрос о дальнейшей судьбе ребенка. Органы опеки собираются оформить временную опеку над ребенком в пользу тети, которая воспитывала его мать, пишет «Московский комсомолец».

Между тем сразу несколько семей из разных регионов страны изъявили желание забрать мальчика. В том числе жители Екатеринославки Октябрьского района Амурской области.

«О Денисе мы узнали из новостей. Нас так потрясла его судьба, что не только я, даже муж плакал. У нас двое детей – дочке 15, сыну 11. Мы как раз хотели третьего ребенка. Но увидев Дениса, и муж, и дети в один голос предложили: давайте лучше его заберем от мучителей. Дочь и сын говорят, что будут заботиться о нем. Места у нас всем хватит. У нас свой дом в селе с садом и огородом, кот у нас живет. Еще один дом строим. Я работаю заведующей нашего сельского супермаркета, муж – в сельскохозяйственном ИП в селе Романовка пашет, сеет. Дети ходят в школу в нашей Екатеринославке. Еще у нас есть художественная школа и спорткомплекс. Мы дружные, детей любим, Денису будет у нас хорошо. Пытаясь понять, как помочь Денису, мы вышли на общественницу из Омска Алесю Григорьеву. А уж она подсказала нам, как действовать дальше. Сейчас мы собираем справки и проходим школу приемных родителей, а потом с помощью наших местных органов опеки подадим заявку в необходимой форме», – рассказала 39-летняя амурчанка Екатерина Белоус.