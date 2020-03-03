Королёва показала фото, на котором изменилась до неузнаваемости

46-летняя Наташа Королева выпустила новый сборник песен, обложкой которого стала ее фотография. Однако поклонники удивились преображению певицы и гадают, фотошоп это или новая пластика.

«Для самых верных фанатов я выпустила сборник песен, которые нигде и никогда не издавались! Ловите на всех цифровых площадках!» – подписала фото в Инстаграме певица.

Однако у фанатов снимок вызвал странные чувства. Многие не узнали певицу и приняли за другую девушку. От привычных черт Королевой не осталось ничего: пухлые губы, изменившаяся форма носа и другой взгляд заставили юзеров усомниться в том, что это Королёва. Некоторые приняли её за Елену Темникову, другие увидели темноволосую Глюкозу. Кто-то пришел к выводу, что певица сделала пластику. В большинстве своем комментарии под фото были об изменившейся внешности, а не о музыкальном творчестве певицы.

«По фото подумала, что Темникова. Потом Глюкоза. Потом прочитала, что Королёва, и всё равно не узнала, не нашла ни одной знакомой черты. Но фото очень красивое», «Не похожая на себя», «А кто на фото? Явно не Королёва», «Пластика, 100%. Скоро все наши артистки с одинаковым лицом будут. А как же собственная индивидуальность и неповторимость?», «А при чем тут Королева? Кто на фото? Зафотошопили до неузнаваемости?», «Это фото Водяновой?», «Это ж как себя изменить надо до неузнаваемости. Красиво! Но чужая!»

Ранее артистка выступала против каких-либо преображений, хотя не исключала, что в будущем сделает пластику.

«Я реально понимаю, что пластическую операцию надо сделать вовремя. А вовремя – это на грани старения организма. Оно у всех по-разному происходит. Кто-то может себе позволить до 60 ничего не делать, а кому-то это надо сделать в 50 кровь из носа. Мне пока ещё рано об этом говорить, наверное. Ещё десяточек лет у меня есть впереди. Если мы хотим хорошо выглядеть, то, наверное, до 55 надо что-то сделать», – цитировала «Комсомольская правда» певицу.