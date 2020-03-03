О чем не принято говорить: благовещенки обсудят с психологом синдром уставшей мамы

В честь Международного женского дня в Благовещенске всю неделю будут проходить выставки, концерты, лекции, мастер-классы, встречи с поэтами и психологами.

В Доме ремёсел (Красноармейская, 159/3) работает выставка «От винтажа до наших дней» (6+), где представлены украшения ручной работы.

В ДК Профсоюзов, 3 марта, в 18:30 состоится концерт «Как спасти 8 Марта» (6+) от эстрадно-джазового оркестра Amur Jazz Band. Для тех, кто не успеет, такой же концерт пройдет 5 марта в 16:00 в большом зале ОКЦ.

В Городском доме культуры, по улице Ленина, 144, 5 марта в 16:00 начнется концерт Народного академического хора «Песня остаётся с человеком» (6+). Все собранные средства перечислят на изготовление и установку памятника Олегу Маслову.

В этот же день в 15:30 в библиотеке «Солнечная» (ул. Пограничная, 124/3) состоится творческая встреча «Здравствуй, писатель» (6+) с амурским прозаиком и поэтессой Надеждой Фазиловой, которая прочитает авторские сказки.

В Центральной детской школе искусств (ул. Горького, 145) в этот день в 15:40 начнётся концерт духового оркестра и солистов духового отделения (6+). Музыканты исполнят произведения русских и зарубежных композиторов.

Пятница, 6 марта, будет примечательна подростковой игрой «Созвон» (12+), которая стартует в 9:30 в библиотеке имени Чехова. Развлечение подходит для молодых людей, не боящихся разговаривать. В этот же день в 19:00 здесь же в «Чеховке», соберутся женщины, чтобы обсудить серьёзную тему, о которой не принято говорить в преддверии Международного женского дня. Встречу «Синдром уставшей мамы» (12+) проведет психолог Алина Сукач.

7 марта в библиотеке имени Чехова амурская поэтесса Татьяна Ярушина презентует свой сборник стихов «Немые мысли». Творчество Татьяны затронет актуальные проблемы, с которыми современный человек сталкивается каждый день. Презентация «Я – поэтесса» (12+) начнётся в 15 часов.

В этот же день в библиотеке имени Машука практикующий психолог поможет девушкам и женщинам разобраться в себе, определить цели и начать перемены к лучшему. Семинар-практикум «Жизненные цели: постановка, достижение, ресурс» (16+) начнётся в 16:00.

Мастер-классы для детей по изготовлению открыток для мам и бабушек пройдут в филиалах ОКЦ, библиотеках и домах культуры Белогорья и Садового. Время и место проведения мероприятий опубликованы на сайте управления культуры администрации Благовещенска и в инстаграм-аккаунтах учреждений, сообщает пресс-служба мэрии.