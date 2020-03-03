Путепровод по улице Загородной полностью перекроют 7 марта

В конце текущей недели, 7 марта, будет перекрыто движение по путепроводу на Загородной. Сооружение готовится к закрытию на капитальный ремонт. Ход работ на объекте проверили областные власти.

На месте побывал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Подрядчик идет хорошим темпом, место работ обустроено согласно нормативным требованиям, движение транспорта чуть медленней, но не критично и обеспечено таким образом, что исключены заторы. Проезд организован по двум из четырех полос в обе стороны. У нас была возможность проанализировать распределение транспортных потоков, и мы видим, что альтернативные маршруты справляются. Подрядчик переходит на следующий этап капремонта: замена дефектных балок мостового сооружения, обновление дорожного покрытия, обустройство тротуаров, ремонт системы водоотведения. Для безопасности участников дорожного движения 7 марта вводится полное ограничение движения автотранспорта», – рассказал глава ведомства.

На проведение работ деньги в регионе получили в конце декабря 2019 года. Тогда, по поручению губернатора, министерство транспорта и дорожного хозяйства региона проработало вопрос с федеральным дорожным агентством по выделению дополнительных средств из федерального бюджета на капиталоемкие объекты. После поступления средства были распределены на приоритетные объекты, в том числе на капитальный ремонт путепровода.

«Капитальный ремонт путепровода – это обоснованное решение, и принято оно на основании результатов обследования всех путепроводов в области, инициированного поручением губернатора после обрушения путепровода в Свободном. Повторений ситуации нам не нужно. Мы взвешенно подходим к формированию программы ремонта улиц, поскольку он неизбежно вызовет транспортные сложности. Все участники рабочей группы, созданной в рамках нацпроекта, такие же жители Благовещенска, все вместе будем подстраиваться под обстоятельства и заранее планировать свой маршрут, наберемся терпения», – добавил Александр Зеленин.

Министр отметил, что Благовещенск современный город, и необходимо не просто выполнять ямочный ремонт улиц, а продуманно подходить к комплексному ремонту и модернизации улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Основные дорожные работы в городе планируются на летний период, время отпусков и школьных каникул, требуем от подрядчиков максимально активных действий, постепенно снимая ограничения в транспортном движении», – заявил министр.

Путепровод начали ремонтировать 22 февраля. В настоящее время движение по дороге ограничено частично. Сразу после введения ограничения жители микрорайона стали жаловаться на пробки. Наблюдать за ходом работ можно в режиме он-лайн.