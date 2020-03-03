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сегодня, 11:39 2

Эксперты назвали сумму, сэкономленную в РФ благодаря повышению пенсионного возраста

Эксперты назвали сумму, сэкономленную в РФ благодаря повышению пенсионного возраста
Фото: pixabay.com

Повышение пенсионного возраста в России дало положительный эффект для бюджета. Причем это случилось на год раньше, чем ожидалось. По оценке Национального рейтингового агентства, на выплатах сэкономлено 21,5 миллиарда рублей. Эксперты полагали, что результаты появятся в 2020 году, и экономия составит не более 9 миллиардов.

Расчеты построены на средней величине пенсии – 15,5 тысячи руб. в месяц, а также периода средневзвешенной выплаты – 3,5 месяца), пояснил директор рейтингов финансовых институтов агентства Юрий Ногин. Согласно аналитической записке, на которую ссылаются «Известия», в 2019 году страховую пенсию по старости получили на 401,3 тысячи человек меньше (1,1%).

На данный момент НРА предполагает, что в этом году бюджет сэкономит на выплатах около 50 миллиардов рублей.

Разработчики концепции гарантированного пенсионного плана (ГПП) рассматривают возможность предусмотреть трансформацию средств, накопленных в рамках этого пенсионного продукта, в необходимый пенсионный стаж или в пенсионные коэффициенты (баллы). Концепция ГПП была представлена осенью прошлого года ЦБ и Минфином. В рамках новой системы предусмотрен ряд стимулов. В частности, для физических лиц предлагается налоговый вычет на сумму взноса на ГПП, но не более 6 % от дохода, пишет «Коммерсант».

В пресс-службе Счетной палаты отметили, что формально эффект от уменьшения численности пенсионеров нельзя называть экономией бюджета, поскольку он формировался уже с учетом этого фактора. Однако де-факто, по мнению экспертов, это происходит именно за счет снижения расходов на выплаты. Сэкономленные средства могут перераспределяться, в том числе, например, на индексацию пенсий людям, которые уже находятся на заслуженном отдыхе.

При этом, по мнению специалистов, основные дивиденды еще впереди. По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяны Омельчук, значимого эффекта от реформы стоит ожидать в конце 2024 года, когда численность людей, которые не вышли на отдых после повышения пенсионного возраста, составит минимум 3 миллиона. К этому периоду пенсионный возраст достигнет 58 лет для женщин и 63 – для мужчин.

Пенсионная реформа началась в стране в январе 2019 года. В соответствии с ней постепенно повышается пенсионный возраст. В итоге с 2028 года женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65.

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#пенсии #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    14 минут назад

    "Эксперты назвали сумму, украденную у российских пенсионеров" так правильнее заголовок будет.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 минут назад

    Спасибовамвпол, экономные наши!

    Ещё бы свои аппетиты умерили...

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