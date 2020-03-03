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сегодня, 11:21 0

В Благовещенске автомобилистка сбила мальчика на «зебре»

В Благовещенске автомобилистка сбила мальчика на «зебре»
Фото: pixabay.com

В Благовещенске женщина сбила мальчика-пешехода. Авария произошла 3 марта около 8 утра на регулируемом перекрестке улиц 50-летия Октября – Пролетарская. Амурчанка, управлявшая автомобилем Toyota Allion, при повороте направо не пропустила ребенка.

Водитель совершила наезд мальчика 2007 года рождения, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Он шел в школу. Несовершеннолетний получил травму. На месте происшествия его осмотрели врачи скорой. От госпитализации ребенок отказался.

Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения по Благовещенску и Благовещенскому району, с начала 2020 года к административной ответственности привлечено 140 водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах.

«Преобладающее количество ДТП происходит из-за невнимательности водителей, при проезде регулируемых и нерегулируемых перекрестков при поворотах направо или налево на них, что приводит к печальным последствиям», – сообщил начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» подполковник полиции Дмитрий Глущенко.

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#дети #ДТП #происшествия

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