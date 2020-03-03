Амурские НКО выиграли президентские гранты на пять миллионов рублей
Общественные организации Амурской области получат средства для реализации социально значимых проектов, среди которых лаборатория анимации, приют для бездомных, мастерская изделий коренных народов, благоустройство сквера и многое другое. На воплощение идей общественники получат от 280 до 930 тысяч рублей.
На первый конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году были поданы заявки на 39 проектов от амурчан. Из них победу одержали девять НКО, которые получат грантовую поддержку в размере более пяти миллионов рублей.
Самую весомую грантовую поддержку в 930 тысяч рублей получит проект, приуроченный к 75-летию Великой Победы, под названием «Встретимся на Амуре» от НКО «Зейская слобода». В ходе реализации проекта будут обработаны более 1 700 электронных анкет амурчан-участников войны. Также будут созданы аудио-альманах «Моя семья в годы Великой Отечественной войны», поставлен спектакль «Нина» (Екатерины Набока), электронный сборник стихов, сочинений и рисунков «Что мы знаем о войне».
Ещё один дорогостоящий проект, на который будет выделено 917 тысяч рублей «Жизнь на районе», заявило общество самодеятельности «Даль». Проект предполагает создание в Благовещенске сквера «Чайка», где будут проходить поэтические вечера, музыкальные концерты, летний кинотеатр, театральные постановки. В районе улиц Чайковского – Магистральная на выигранные средства возведут современную сцену установят и установят оборудование.
Почти 700 тысяч рублей грантовой поддержки получит амурская общественная организация «Творческий союз художников» на реализацию проекта «Лаборатория амурской анимации», которая откроет свои двери для детей и подростков в возрасте от 7 лет до 17 лет. Планируется выпуск анимационных фильмов по мотивам книг и иллюстраций местных авторов.
В Благовещенске появится полноценный приют круглосуточного пребывания, на обустройство которого из Фонда президентских грантов выделено полмиллиона рублей. Это проект амурской общественной организации «Покровъ», в рамках которого будет разработана программа ресоциализации для бездомных, созданы и обустроены койко-места на базе имеющегося помещения, разработана анкета-опросник для бездомных города, а также составлена и научно обработана социально-статистическая база данных бездомных города.
Завитинский районный Союз женщин реализует проект «Навстречу здоровью», в рамках которого планируется проведение серии физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей района Южный Завитинска, а также установят комплекс спортивных уличных тренажеров на стадионе «Сокол». Грантовые средства: 500 тысяч.
Проект «Казачье воспитание – от традиций к патриотизму» от Амурского окружного казачьего общества запустит спортивные и культурно-массовые мероприятия с использованием традиций и культуры казачества. На это будет потрачено полмиллиона грантовых средств.
Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Амурской области представила проект «Этнографический центр "Бидекит"», в ходе реализации которого будут рассматриваться проблемы коренных малочисленных народов Севера на базе этноцентра при Амурском краеведческом музее. Здесь пройдут мастер-классы по установке чума, снаряжению оленя, использованию аркана, по бисероплетению, вышивке оленьим ворсом, обработке шкур, танцам и игре на национальных музыкальных инструментах, а также – выставки народного творчества. Выделен грант на более 400 тысяч рублей.
Еще один амурский проект – «Ментальные дети» – предложен местным отделением «Российского детский фонд». Он включает услуги для 20 детей–инвалидов от 3 до 18 лет, имеющих заболевания, связанные с задержкой психо-речевого развития, умственной отсталостью, аутизмом. Участников бесплатно осмотрит логопед-дефектолог с развернутым заключением и определением основных направлений коррекционной работы. Ребята получат по десять процедур биоакустической коррекции и лого-фасциального массажа, а также две процедуры индивидуальной функциональной мануальной терапии. Выделена 331 тысяча грантовых рублей.
Научить амурчан создавать национальные эвенкийские изделия планирует родовая община коренных малочисленных народов Севера «Нюкжакан». В селе Усть-Уркима будет создана мастерская по изготовлению национальных эвенкийских изделий «Золотая нить». На это пойдут грантовые средства в размере 280 тысяч рублей.
Просмотров всего: 114