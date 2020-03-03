Во всех райцентрах Приамурья появился мобильный интернет МТС

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету впервые получили еще более 30 тысяч жителей Приамурья. Зона покрытия сети LTE МТС охватила все районные центры Амурской области.

В 2019 году сеть четвертого поколения впервые стала доступна жителям небольших населенных пунктов 19 районов региона: Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Зейского, Ивановского, Константиновского, Магдагачинского, Мазановского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Селемджинского, Серышевского, Сковородинского, Тамбовского, Тындинского, Шимановского районов, а также городского округа Райчихинск.

«За прошлый год мы запустили высокоскоростной мобильный интернет в 45 населенных пунктах области, где ранее не было доступа к сетям четвертого поколения. Даже в небольших населенных пунктах нашим абонентам должны быть доступны все сервисы, которые есть у жителей крупных городов – это напрямую влияет на качество жизни населения. Если сравнить среднее потребление мобильного интернета у жителя Благовещенска и небольшого поселка, то в некоторых селах и поселках наши абоненты “качают” значительно больше. И это неудивительно, так как удобный и быстрый доступ к разнообразной полезной информации и сервисам, помогает в учебе, развитии творческих талантов и самовыражении молодежи, а людям среднего возраста позволяет проще решать различные бытовые вопросы – начиная от оплаты услуг ЖКХ, заканчивая выгодными покупками в интернет-магазинах», – отметил директор МТС в Амурской области Николай Никулин.

По итогам 2019 года сеть LTE МТС в Амурской области охватила 108 населенных пунктов, в которых проживает более 680 тысяч человек (87 % населения области). Помимо высокой скорости мобильного интернета абоненты МТС в Амурской области могут использовать технологию звонков через сети «четвертого поколения» – VoLTE, которая повышает чистоту голоса и дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать онлайн карты или продолжать загрузку файлов.

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