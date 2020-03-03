Огнеметы, взрывы, виртуальное сожжение, гей-порно: в России необычно отметили Масленицу

Фото: Скриншот видео

В прошедшие выходные в России широко отметили Масленицу. В некоторых уголках страны к празднованию подошли с энтузиазмом. Так, например, в Ленинградской области, чтобы сжечь чучело, применили огнеметы, а в Тверской области его просто взорвали.

Чучело во время проводов зимы взорвали в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. На видео, опубликованном в интернете, мужчина подходит к чучелу, поджигает его, но перед загоранием раздается сильный взрыв. В результате инцидента пострадавших нет, родители с детьми, которые стояли в первых рядах, отделались испугом, сообщает телеканал «Звезда».

«Зато так нигде зиму не проводили. Зимы не было, поэтому и взорвали», – высказался один из очевидцев.

Не менее экстравагантно отметили праздник весны жители Ленинградской области. К главной церемонии праздника нестандартно подошел местный житель – он решил сжечь чучело с помощью огнемета.

На кадрах видно, как мужчина сперва пытается поджечь сено у основания чучела, но оно не загорается из-за сырости. После долгих и упорных попыток, чучело все же охватил огонь, передает РИА Новости.

В Ставрополье на Масленицу собрали гигантского блинного слона. Для жителей и гостей города впервые проходил фестиваль блинов, где кулинарные подворья разных народов представили различные яства. Как пишет «АТВмедиа», на празднике можно было продегустировать «блинные роллы», пройти мастер-классы по росписи блинов, погадать на «Кружевах судьбы». Украшением мероприятия стал огромный арт-объект — блинный слон.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга гигантское чучело сожгли виртуально. Необычное сожжение придумали организаторы праздника Масленица 2.0. Вместо соломенной фигуры гуляющие увидели многометровую футуристическую конструкцию-каркас с очертаниями женщины и расположенными внутри нее площадками-сценами, сообщает «Фонтанка.ру». На них выступили артисты театров огня с пиротехническими представлениями. Светились и «ребра» конструкции, а над ней небо озарил фейерверк.

Это было не единственное внедрение новых технологий в древнюю традицию: на территории парка установили фигуры в русском стиле – самовары и «дымковские игрушки» с метками дополненной реальности.

Весьма необычно отметили Масленицу и в поселке Михайловка Приморского края. В разгар праздника на большом экране вместо тематического праздничного ролика вдруг включилось гей-порно. Как сообщало Амур.инфо, подозреваемого заключили под стражу, он дал признательные показания, возбуждено уголовное дело. Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Во время масленичных гуляний молодой человек удаленно запустил на большой уличный экран порно-ролик. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.