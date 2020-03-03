ФАС заявил, что продукты на Дальнем Востоке подешевели

Федеральная антимонопольная служба отмечает серьезное снижение цен на продукты на Дальнем Востоке. По мнению замглавы ведомства Андрея Цариковского, рост цен, зафиксированный в феврале, связан с паникой на фоне вспышки коронавируса нового типа.

«На Дальнем Востоке все достаточно хорошо обошлось, потому что там был, если вы помните, резкий скачок. Потом они к идеалу, конечно, не вернулись, но сбились уже достаточно сильно», – сказал представитель ФАС.

По мнению Цариковского, сложившаяся ситуация, скорее, была связана с паникой: «Там больше ситуационное решение».

26 февраля ФАС сообщала о намерении проверить торговые сети Бурятии и Амурской области в связи с ростом цен на некоторые виды овощей.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением ФАС России территориальные органы Дальневосточного федерального округа проводят еженедельный оперативный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, поставки которых ранее осуществлялись из КНР, сообщает ТАСС.

Глава «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков ранее отмечал, что овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию. В структуре импорта овощей по странам Китай занимает первое место. Основное направление экспорта овощей и фруктов из Китая в РФ – Дальний Восток.