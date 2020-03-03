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сегодня, 10:58 3

ФАС заявил, что продукты на Дальнем Востоке подешевели

ФАС заявил, что продукты на Дальнем Востоке подешевели
Фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба отмечает серьезное снижение цен на продукты на Дальнем Востоке. По мнению замглавы ведомства Андрея Цариковского, рост цен, зафиксированный в феврале, связан с паникой на фоне вспышки коронавируса нового типа.

«На Дальнем Востоке все достаточно хорошо обошлось, потому что там был, если вы помните, резкий скачок. Потом они к идеалу, конечно, не вернулись, но сбились уже достаточно сильно», – сказал представитель ФАС.

По мнению Цариковского, сложившаяся ситуация, скорее, была связана с паникой: «Там больше ситуационное решение».

26 февраля ФАС сообщала о намерении проверить торговые сети Бурятии и Амурской области в связи с ростом цен на некоторые виды овощей.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением ФАС России территориальные органы Дальневосточного федерального округа проводят еженедельный оперативный мониторинг розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, поставки которых ранее осуществлялись из КНР, сообщает ТАСС.

Глава «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков ранее отмечал, что овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию. В структуре импорта овощей по странам Китай занимает первое место. Основное направление экспорта овощей и фруктов из Китая в РФ – Дальний Восток.

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#коронавирус в Китае #торговля #цены

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    26 минут назад

    После того как огурцы стали стоить 500 руб и ФАС не заметило повышения, кто мне объяснит зачем тогда нужна эта организация?

  • Abrvalg

    Abrvalg
    17 минут назад

    Так и совершаются путинские рывки/прорывы: сначала загоним всё в опу, потом сделаем чуть лучше - работа идёт. Царь молодец!

  • Oldlord

    Oldlord
    8 минут назад

    Действительно подешевели! )))

    Огурцы с помидорами особенно - с 500 до 300 рублей!

    Спасибо ФАСу, что заметили.

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