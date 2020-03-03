Уволившийся после стрельбы в амурском колледже чиновник участвует в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Регистрация на конкурс «Лидеры России. Политика» стартовала 25 февраля и завершится 16 марта. На этом этапе участники должны создать на сайте конкурса свой профиль, указав в том числе значимые достижения и цели, а также раскрыть мотивацию в общественно-политической деятельности. Следующий этап состоится в марте–апреле 2020 года и будет включать дистанционное выполнение заданий, по итогам которого участников, попавших в топ, пригласят на очный этап.

Пока от Амурской области первый этап прошел один человек – Олег Якутов. В конце ноября 2019 года он уволился из регионального минобра по собственному желанию на фоне скандала со стрелком в амурском колледже. Олег Михайлович был заместителем министра образования и науки региона, курирующим работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдела молодежной политики.

В графе «текущее место работы» амурчанин указал: амурская молодежная общественная организация «Амурский клуб веселых и находчивых "Лига «Союз"». Также в анкете Олег Якутов указывает весь свой профессиональный опыт, в том числе он пишет, что в 2009 году был редактором местного глянцевого журнала, в настоящее время руководит детскими и молодежными спортивными проектами.

На вопрос, почему он хочет быть депутатом, Олег Михайлович ответил следующее: «Быть полезным своей стране, приложить максимум усилий для того, чтобы жители России гордились ее прошлым и настоящим и участвовали в создании будущего, ощущая сопричастность к национальным достижениям; наладить контакт между гражданами и властью на основе единства целей и задач развития государства и общества, содействовать решению социально значимых задач; повысить уровень развития собственных компетенций, необходимых для включения в процессы межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые способствуют росту национального самосознания и создают условия для развития экономики».

Как сообщают организаторы конкурса, за первые сутки зарегистрировались более 8 тысяч участников, по истечении трех дней это число превысило 15 тысяч конкурсантов. Председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России. Политика» Павел Безручко отметил, что для конкурса, имеющего узкую специализацию, 15 тысяч заявок в первые дни регистрации — это очень серьезная цифра. Такой результат свидетельствует о том, что «многие граждане хотят себя попробовать в этой карьере, хотя вместо слова "карьера" здесь более уместно использовать слово "служение"».

В конкурсе представлены все регионы РФ. На сегодняшний день среди зарегистрировавшихся большинство указали регионы Центрального федерального округа. На втором и третьем местах по количеству участников — Приволжский и Уральский федеральные округа. Принципиальным отличием условий регистрации для участия в конкурсе является возможность указать в своем профиле любой регион — не обязательно тот, где зарегистрирован или проживает участник. Делая этот выбор, участники должны исходить из того, где получат наибольшую поддержку и смогут оказаться полезными.

«Для многих людей этот конкурс поможет ответить на вопрос, стоит ли им реализовывать себя в этом направлении и какая подготовка для этого нужна. Это социальный лифт, благодаря которому в публичную политику со временем сможет прийти больше талантливых людей, да и вообще новых лиц. Как и в случае с исполнительной властью, талантливые руководители создают улучшения в той области, которой они занимаются», — добавил Павел Безручко.

Цель конкурса, по словам организаторов, – поиск и выявление общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности и работы в органах представительной власти. Принять участие могут граждане России в возрасте от 21 года до 55 лет, имеющие среднее профессиональное либо высшее образование и не имеющие судимостей.

Главный приз – участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, подготовленной мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления РАНХиГС.