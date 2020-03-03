Россияне делятся, как добраться до Хэйхэ через Харбин и не попасть в карантин

В социальных сетях Китая распространяется информация о том, как добраться до таможни Хэйхэ из Шанхая и не остаться заблокированным в карантине из-за коронавируса в Харбине. Об этом в соцсети WeChat рассказала россиянка.

В настоящее время в Харбине в связи со вспышкой коронавируса по-прежнему действует режим строгого контроля за въездом и выездом из города, всех приезжающих на вокзалы и в аэропорт при отсутствии места жительства, как правило, отправляют в гостиницы на 14-дневный карантин.

Девушка из России и ее парень добирались из Шанхая через Харбин в Хэйхэ, чтобы воспользоваться временным коридором на погранпереходе Хэйхэ – Благовещенск, организованном для россиян и граждан КНР с видом на жительство РФ. Предположительно, они должны были перейти границу 2 марта.

Как следует из поста, который соотечественники распространили в группах соотечественников в соцсети WeChat, россияне прилетели в аэропорт Харбина, прошли там все необходимые формальности (в том числе зарегистрировались в специальном мобильном приложении), пояснили, что они в Харбине транзитом, сели в автобус до харбинского вокзала и там уже стали ждать отправления ночного поезда Харбин – Хэйхэ. Молодые люди уточнили в Генконсульстве РФ в Харбине правила карантина при транзите заранее и поэтому точно знали, как им добраться от аэропорта до вокзала без сложностей, передает biang.ru.

«Рассказываю актуальные новости, про то, как добраться Харбин – Хэйхэ, а потом в Россию. Самолет Шанхай – Харбин. Девушка печатает нам билеты на самолет, регистрирует багаж и предупреждает, что в Харбине нас закроют на карантин. Объясняем: мы транзитом, куплены билеты на поезд Харбин – Хэйхэ. Она: "Мое дело предупредить, мы можем поменять рейс, бла бла бла, готовьтесь платить за гостиницу". Мы звоним консулу в Харбин. Ответ положительный – никто вас не закроет. Садимся на самолет, заполняем приложение, где указываем, что мы в Харбине транзитом. Прилетаем в Харбин, полиция заполняет бумагу, пишет наши данные, спрашивает – куда. Мы объясняем. Все цивильно, показали проводили, где купить билеты на автобус (20 юаней с человека) из аэропорта Харбина до центрального вокзала. Едем на автобусе. Вокруг закрытые чифаньки, покупаем лапшу, садимся в поезд. В Хэйхэ в 5:25 утра мы на месте, с нами еще две девочки из России. Нас отправляют в здание, где сначала разбираются с китайцами. Потом записывают наши данные, приезжает водитель и отвозит в отель. Регистрируемся. Китаец из канцелярии объяснил, что нужно заселиться каждому в отдельный номер (даже если вы муж с женой), каждый чел за свой номер платит 100 юаней. В час дня встречаемся внизу, чтобы ехать на таможню. Рестораны не работают, в гостинице предлагают купить обед за 10 юаней – баодзы, яйцо, какая-то капуста, суп из соевого молока... Расстраиваемся, пьем китайский чай. Расселили по разным комнатам, выходить нельзя, но я сразу побежала к парню, прикрыв дверь в свою комнату. Теперь ждем часа...» – рассказала девушка в соцсетях.

По данным на 1 марта, в Харбине остается 54 заболевших коронавирусом нового вида. Это чуть меньше половины всех заболевших в провинции Хэйлунцзян.

На погранпереходе Хэйхэ – Благовещенск на этой неделе 2, 4 и 6 марта, с 13:00 до 16:00 работает временный коридор для возвращения граждан РФ на родину. Этим коридором в обратном направлении также могут воспользоваться граждане КНР.