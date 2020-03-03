Станислав Мелюков: из 5 миллиардов налогов, собранных в Белогорске, осталось всего 600 миллионов

Фото: администрация Белогорска

Депутаты городского Совета Белогорска внесли изменения в местный бюджет. При этом контрольно-счетная палата отметила увеличение неналоговых доходов на 76 миллионов, что, по ее мнению, можно расценить «как низкий уровень планирования доходов при разработке проекта местного бюджета». С этим не согласился глава города Станислав Мелюков.

Доходная часть бюджета Белогорска была увеличена на 101,4 миллиона рублей, расходная – на 92,6 миллиона рублей. «Доходная часть местного бюджета увеличена за счет корректировок по субсидиям, субвенциям и иному межбюджетному трансферту, а также по налоговым и неналоговым доходам, – пояснила и.о. начальника финуправления администрации Белогорска Елена Наливкина. – В числе изменений в сторону увеличения налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, доходы от реализации иного имущества. Неналоговые доходы увеличены на 76 миллионов. Расходы местного бюджета направят на финансовое обеспечение мероприятий муниципальных программ».

Депутаты одобрили предложенные изменения в бюджет единогласно. Вместе с тем, контрольно-счетная палата Белогорска по результатам проведенной экспертизы отметила увеличение неналоговых доходов на 76 миллионов рублей, которое, по ее мнению, можно расценить «как низкий уровень планирования доходов при разработке проекта местного бюджета».

«Хочу заметить, что это не низкий уровень планирования доходов, а это объективные потребности жителей Белогорска, которые просят и требуют, чтобы мы все больше внимания уделяли тем вопросам, которые горожане справедливо ставят в своих обращениях, – не согласился с мнением Контрольно-счетной палаты глава Белогорска Станислав Мелюков. – Да, мы вынуждены увеличивать расходы, мы понимаем, что это, возможно, неправильно по стандартам. Но проблема намного глубже. Она в том, что в межбюджетных отношениях между федерацией, регионом и муниципалитетами до сих пор наблюдается дисбаланс. Никто в стране не понимает, сколько стоит исполнение вопросов местного значения, за которые отвечает муниципалитет. Для Белогорска ежегодно устанавливается самый маленький дополнительный норматив по НДФЛ. При этом, город меньше всех в пересчете на душу населения получает дотации. По уровню собственных доходов город находится на достойном уровне потому, что экономический блок работает, а по уровню оказания помощи – дотаций – мы находимся в самом конце. Причем разница между муниципалитетами, которым дополнительными нормативами и дотациями доводится софинансирование – огромная».

Глава города привел статистику о сумме собранных в Белогорске налогов. Это более 5 миллиардов рублей. Из них городу остается всего 600 миллионов.

«Как на эту сумму город может удовлетворить все потребности горожан? Повторюсь – на то, чтобы ничего не делать, в Белогорске деньги есть. На все остальное надо просить и изыскивать. Так что это не низкий уровень планирования, а баланс между несправедливостью межбюджетных отношений и потребностями жителей города», – приводит высказывание главы Белогорска Станислава Мелюкова пресс-служба администрации города.