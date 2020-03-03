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сегодня, 10:38 0

Благовещенские пожарные провели необычный урок для школьников (видео)

Благовещенские пожарные провели необычный урок для школьников (видео)

В лицее № 6 Благовещенска для учащихся средних классов провели урок сотрудники пожарно-спасательной части № 1. Они познакомили ребят с пожарным автомобилем, с аварийно-спасательной техникой и пожарным оборудованием. Урок приурочили ко Всемирному дню гражданской обороны.

Пожарные рассказали школьникам о том, как устроен пожарный автомобиль, какое оборудование он доставляет к месту пожара, познакомили с пожарным и аварийно-спасательным оборудованием. Объяснили, для чего пожарному лом и топор. Показали и дали померить боевую одежду пожарного и разрешили посидеть в кабине автоцистерны.

Как сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Амурской области, такие занятия со школьниками проходят регулярно. Они дают детям знания о мерах пожарной безопасности и о том, как вести себя в экстремальной ситуации, помогают ребятам больше узнать о профессии пожарного и спасателя и всегда приносят массу впечатлений и положительных эмоций.

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#Альфа ТВ #дети #образование

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