Административная комиссия Белогорска побила все рекорды по собираемости штрафов

Фото: администрация Белогорска

В министерстве юстиции Амурской области подвели итог деятельности административных комиссий региона за 2019 год. В результате Белогорск стал единственным среди всех территорий, где за счет нарушителей не только обеспечены, но даже превышены расходы на содержание административной комиссии.

В прошлом году на выполнение мероприятий органам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, из областного бюджета было направлено почти 19,5 миллиона рублей. На каждый рубль выделенной субвенции административная комиссия Белогорска обеспечила поступление больше 2 рублей штрафов за различные нарушения. Таким образом за счет нарушителей в Белогорске даже превысили расходы на ее содержание. При этом наименьший показатель в соотношении взысканных штрафов к расходам на содержание административных комиссий по итогам года среди муниципалитетов составил 6 копеек.

Наказывались рублем за нарушение административного кодекса в Белогорске как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. Чаще всего встречались такие нарушения как отсутствие указателя с наименованием улицы и номера дома, непринятие мер по очистке крыш от снега и сосулек, крыльца и пандуса перед входом в здание от снега и наледи, оставление тары после окончания торговли.

Средний размер взысканных штрафов по региону составил 1 200 рублей, минимальный в муниципалитетах от 400 рублей до почти 3 000 рублей в Белогорске. Всего за 2019 год все 29 административных комиссий области взыскали чуть более 6 миллионов рублей, выписав более 5 тысяч штрафов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.