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сегодня, 12:05 10

Административная комиссия Белогорска побила все рекорды по собираемости штрафов

Административная комиссия Белогорска побила все рекорды по собираемости штрафов
Фото: администрация Белогорска

В министерстве юстиции Амурской области подвели итог деятельности административных комиссий региона за 2019 год. В результате Белогорск стал единственным среди всех территорий, где за счет нарушителей не только обеспечены, но даже превышены расходы на содержание административной комиссии.

В прошлом году на выполнение мероприятий органам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, из областного бюджета было направлено почти 19,5 миллиона рублей. На каждый рубль выделенной субвенции административная комиссия Белогорска обеспечила поступление больше 2 рублей штрафов за различные нарушения. Таким образом за счет нарушителей в Белогорске даже превысили расходы на ее содержание. При этом наименьший показатель в соотношении взысканных штрафов к расходам на содержание административных комиссий по итогам года среди муниципалитетов составил 6 копеек.

Наказывались рублем за нарушение административного кодекса в Белогорске как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица. Чаще всего встречались такие нарушения как отсутствие указателя с наименованием улицы и номера дома, непринятие мер по очистке крыш от снега и сосулек, крыльца и пандуса перед входом в здание от снега и наледи, оставление тары после окончания торговли.

Средний размер взысканных штрафов по региону составил 1 200 рублей, минимальный в муниципалитетах от 400 рублей до почти 3 000 рублей в Белогорске. Всего за 2019 год все 29 административных комиссий области взыскали чуть более 6 миллионов рублей, выписав более 5 тысяч штрафов, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #финансы

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Комментарии
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  • 55

    55
    2 часа назад

    Поражаюсь нашей законной грабительской системе, под названием "наказание рублём". Получается, кто богат, тот кайф от штрафов ловит, а кто беден, тот бедствует. Вот это и есть пЕдроссовская система наказания. А создавать административные комиссии ради того, чтобы они себя содержали на грабеже населения, это вообще не нормально.

  • rbgfhbc

    rbgfhbc
    1 час назад

    А кого в основном наказывают, бедного Ваню, а кто по круче или по богаче, того хрен тронут, бояться..... а Ваню можно.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А что вас заставляет нарушать установленные правила?

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Начните штрафовать собакофилов за засраные газоны - и город не только приятно запахнет по весне, но и доходная часть бюджета вырастет раза в 3 минимум.

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    55

    Поражаюсь нашей законной грабительской системе, под названием "наказание рублём". Получается, кто богат, тот кайф от штрафов ловит, а кто беден, тот бедствует. Вот это и есть пЕдроссовская система наказания. А создавать административные комиссии ради того, чтобы они себя содержали на грабеже населения, это вообще не нормально.



    Пока гром не грянет - мужик не перекрестится. А рывок вперед в России достигается хорошим пенделем сзади.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    мыжго

    Начните штрафовать зобакофилов за засраные газоны - и город не только приятно запахнет по весне, но и доходная часть бюджета вырастет раза в 3 минимум.



    А ещё у нас паркуны на газонах есть, расклейщики рекламных проспектов, Полигон, несвоевременно вывозящий мусор...



    Работы для админкомиссии непочатый край.



    Но работает (и приносит прибыль в бюджет города) она, почему-то, только в Белогорске!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    мыжго

    А рывок вперед в России достигается хорошим пенделем сзади.



    Хотите Гаранта отпинать??



  • 55

    55
    1 час назад

    OldlordА что вас заставляет нарушать установленные правила?


    Вот здесь и вопрос, а кто эти пЕдроссовские правила видел или знает или вообще с ними согласен? Состоятельные люди на них плювать хотели, не состоятельные о них знать не знают. Для кого их едросня придумывает? Такое ощущение, чтобы свои интересы соблюсти, но ни как не соблюдать их самим. Вы поверите, что едрос после принятия правил о запрете курить на балконе перестанет там курить?

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Потом еще можно начать штрафовать тех, кто захватом земли в городе занимается, это кто свои заборы повыносил за красную линию и позахватывал тротуары.

    В общем было бы желание. Денег поднять можно немеряно.

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    55

    Oldlord

    А что вас заставляет нарушать установленные правила?



    Вот здесь и вопрос, а кто эти пЕдроссовские правила видел или знает или вообще с ними согласен? Состоятельные люди на них плювать хотели, не состоятельные о них знать не знают. Для кого их едросня придумывает? Такое ощущение, чтобы свои интересы соблюсти, но ни как не соблюдать их самим. Вы поверите, что едрос после принятия правил о запрете курить на балконе перестанет там курить?


    Шта, прастити?

    Эти правила к едро никакого отношения не имеют. Они действуют с большинстве стран мира, в т.ч. бывших, например в СССР. К примеру если кто дрова к себе привозил или уголь и высыпал у ворот, то через пару дней приходил учасковый и грозил всякими карами.

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