В Белогорске установили 120-тонный бур

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске продолжается подготовка к работам по монтажу 35-метрового флагштока в центре кольцевой развязки. 3 марта скважину должны пробурить до установленной отметки почти в 12 метров.

К 1 мая необходимо выполнить целый комплекс работ. Начались они 28 февраля с доставки к месту работ материалов и оборудования для устройства конструкции флагштока.

«Накануне на место монтажа доставлены обсадные трубы, каркасы, был произведен завоз другой техники для бурения глубоких цилиндрических отверстий, – рассказал главный инженер компании "Амуравтодор" Виктор Безденежных. – 29 февраля были доставлены составляющие бурильной машины из Норска. Она весит 120 тонн. Состоит из буровой установки, противовеса, ротора, штанги, дрейтеллера, бурового ковша, а также из трех обсадных труб, каждая из которых по 4 метра в длину диаметром 1,5 метра. На месте будут работать 3-4 человека. Этого вполне достаточно».

Бурение скважины началось 2 марта. 3 марта бурение скважины дойдет до установленной отметки в 11 метров 75 сантиметров от поверхности земли.

«После в скважину установят арматурный каркас методом вертикального перемещения трубы. Как только каркас будет установлен, специалисты приступят к бетонированию. На него потребуется 22 кубических метров бетона», – цитирует главного инженера «Амуравтодора» пресс-служба администрации Белогорска.

Намерение установить в центре города 35-метровый флагшток с флагом Белогорска глава города Станислав Мелюков озвучил в 2019 году.