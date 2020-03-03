В Москве подтвердили первый случай коронавируса у россиянина

В Москве подтвердили первый случай коронавирусной инфекции у россиянина. Заболевшим оказался москвич, прилетевший из Италии. На фоне этого в интернете был запущен фейк о том, что в Москве коронавирусом заразились уже 20 тысяч человек.

В Москве подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции у россиянина. Заболевшим оказался москвич, прилетевший из Италии. Информация об установленном диагнозе 2 марта была размещена на сайте мэра российской столицы Сергея Собянина.

Как сообщало Амур.инфо, с начала февраля на территории Российской Федерации выявлены два человека, больных новой инфекцией. Это – граждане Китая. Мужчина живет в Забайкальском крае, девушка-студентка – в Тюменской области. Москва стала третьим населенным пунктом, где подтвердился диагноз коронавирус.

Заболевший коронавирусом россиянин вернулся из Италии 23 февраля и жил в частном доме в Московской области. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, откуда его госпитализировали в инфекционную больницу. Заболевание протекает в легкой форме, сообщил Сергей Собянин.

За сутки был установлен полный круг контактов этого человека – родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 его знакомых. Симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализированы 13 человек с легкими симптомами ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин, сообщает РИА Новости.

Мэр Москвы сообщил о мерах по борьбе с коронавирусом в столице. Так, в городе всех больных пневмонией проверяют на инфекцию. В стационарах подготовили дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание. Кроме того, сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, врачей скорой медицинской помощи. Помимо этого, у учащихся школ и воспитанников детских садов ежедневно измеряют температуру.

В интернете начал распространяться другой вирус – информационный. В понедельник в социальных сетях запустили фейк о том, что в Москве началось массовое заражение коронавирусом, которое власти тщательно скрывают. Называлась и цифра: 20 тысяч заболевших. И далее советы, как теперь жить: никуда не ходить, запасаться продуктами.

С помощью технологий графового анализа данных специалисты Group-IB выявили, откуда взялось искусственное распространение голосового сообщения. Информационная атака в основном распространялась через боты, а также в разные группы в мессенджерах. Причем этот женский голос одинаково печально звучал не только в Москве, но и в Воронеже, Чувашии и других городах страны. Причем не впервые – такие вбросы шли уже в январе, сообщает «Российская газета».

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части Китая власти КНР сообщили 31 декабря 2019 года. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – Covid-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2 912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксировали, по последним данным ВОЗ, в 61 стране, число зараженных превысило 8,7 тысячи, умерли 127 человек.