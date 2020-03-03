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сегодня, 09:53 6

В Белогорске фейерверк для женщин оплатил мужчина, оставшийся неназванным

В Белогорске фейерверк для женщин оплатил мужчина, оставшийся неназванным

В Международный женский день для представительниц прекрасного пола в Белогорске устроят фейерверк. Такое решение принял глава города Станислав Мелюков. Расходы на фейерверк оплатил житель Белогорска, пожелавший остаться неназванным.

300 залпов прогремят 8 марта в 20:00 над центральной городской площадью. Жители и гости города увидят трехминутное световое шоу из разноцветных звезд, раскрывающихся в виде падающих листьев и пчелиных ульев. Веерный эффект будет представлен в виде корон с пурпурными звездами в зеленом мерцании, красными кроссетами с золотыми коронами по сторонам и с синими жемчужинами, золотыми шипящими стрелами в красных пионах. В финале панорамный веерный залп раскроется титановыми хлопками, информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

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Комментарии
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  • Tanya.ru

    Tanya.ru
    1 час назад

    А в Благовещенске мужчины не хотят женщинам оплатить фейерверк?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Как приятно, что прошлогоднее моё предложение ушло в народ и превращается в традицию

    Очень-очень приятно!

    Неназванному - огромное спасибо!

    в щёчку

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Ещё никто Мелюкова не полил какашками, что лучше бы он эти деньги на продовольственные наборы для бабушек потратил?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    58 минут назад

    Просто Серенький в бане на пару с Ванечкой парятся

  • dance

    dance
    18 минут назад

    TуманЕщё никто Мелюкова не полил какашками, что лучше бы он эти деньги на продовольственные наборы для бабушек потратил?


    Наверно, научились читать новость, а не сразу комментировать.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    7 минут назад

    dance


    Наверно, научились читать новость, а не сразу комментировать.


    Опять обрели веру?!



    Ну право же не стОит





    Аликанте , вчера, 22:39

    да вы голосуйте за ЕР и не жалуйтесь



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