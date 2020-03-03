В Белогорске фейерверк для женщин оплатил мужчина, оставшийся неназванным

В Международный женский день для представительниц прекрасного пола в Белогорске устроят фейерверк. Такое решение принял глава города Станислав Мелюков. Расходы на фейерверк оплатил житель Белогорска, пожелавший остаться неназванным.

300 залпов прогремят 8 марта в 20:00 над центральной городской площадью. Жители и гости города увидят трехминутное световое шоу из разноцветных звезд, раскрывающихся в виде падающих листьев и пчелиных ульев. Веерный эффект будет представлен в виде корон с пурпурными звездами в зеленом мерцании, красными кроссетами с золотыми коронами по сторонам и с синими жемчужинами, золотыми шипящими стрелами в красных пионах. В финале панорамный веерный залп раскроется титановыми хлопками, информирует пресс-служба администрации Белогорска.