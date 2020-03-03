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сегодня, 09:39 3

Амурчанка заключила брак с азербайджанцем, поддавшись на уговоры начальника

Амурчанка заключила брак с азербайджанцем, поддавшись на уговоры начальника
Фото: vseposhagam.ru

По требованию прокурора города Благовещенска суд признал недействительным брак между жительницей Амурской области и гражданином Республики Азербайджан. Оказалось, что амурчанка вышла замуж за незнакомого иностранца, поддавшись на уговоры своего работодателя.

Азербайджанец обратился в амурское УМВД с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в России на основании заключенного с местной жительницей брака. Временное проживание сроком на три года заявителю было разрешено.

Но в ходе проверки выяснилось, что брак с амурчанкой был фиктивный. Женщина, поддавшись уговорам работодателя, вышла замуж за ранее неизвестного ей иностранного гражданина. Совместно с ним она никогда не проживала, личное общение не поддерживала, общее хозяйство не вела.

У иностранца был умысел на заключение фиктивного брака без намерения создать семью для получения выгоды в виде оформления разрешения на временное проживание на территории Амурской области без учета квоты, утвержденной правительством РФ

Таким образом, брак был заключен с нарушением статьи 27 Семейного кодекса Российской Федерации. Прокурор города обратился в суд с иском о признании брака недействительным; аннулировании актовой записи о его заключении между указанными гражданами. Благовещенский городской суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    во дура баба-на что надеялась?

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    А работодателя наказали?

  • sms-ка

    sms-ка
    4 минуты назад

    Еще бы на кредит её уговорили. Была бы классика жанра.

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