Водитель, сбивший на дороге медведя насмерть, лишился прав: обзор прессы

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Владимир Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости; в Якутии хотят ввести налог на собак; у москвича водитель угнал машину с деньгами и пропал. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Вот о чем прочел я в «Российской газете»: министр внутренних дел Владимир Колокольцев не поддерживает инициативу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ ч. Он считает, что эти меры надо вводить в совокупности с другими мерами, например, улучшением качества дорог.

«И мало того, – сказал министр. – На отдельных участках трассы надо все-таки выходить на повышение скоростного режима, потому что уровень безопасности современного автотранспорта свидетельствует о том, что этот порог нужно поднимать». Идею снизить нештрафуемый порог обсуждают уже давно. Однако согласия в этом вопросе нет. Ну а на нет, как известно, и суда нет.

Напишут же такое

Кстати, о дорожном движении. Еще в газете рассказывается о том, что в Вологодской области водителя лишили прав за то, что сбил на дороге вышедшего погулять 4-летнего медведя. Дело было не на многолюдной трассе, а в глухом углу, тем не менее водитель должен был сообщить о происшествии в ГИБДД и ждать приезда оперативной группы. По возможности, оказать медведю первую помощь. Но он этого не сделал. За что и поплатился.

И еще на тему авто: в газете разъясняется, что считать кражей машины, а что – угоном. Пишут о градации причиненного ущерба: так, за приличную машину можно загреметь на пять лет, а за «Жигули» – на пару лет, и то условно. Я все время думал, что за кражу «жигулей» будут еще и приплачивать.

Также в номере

Еще, понятно, пишут про общемировой недуг – коронавирус. Очень удачное время: все стрелки за экономические просчеты можно разом перевести на него.

А еще в главной газете страны говорится о том, что в Якутии предложено ввести налог на собак. Пишут, что собранные деньги можно будет пустить на содержание бездомных животных. Приводятся интересные цифры: на кормление собак в приюте тратится ежедневно 450 рублей. В то же время на питание детей в школе – 75 рублей. Вывод напрашивается, но озвучивать не буду: спокойствие дороже.

Полный абзац

В «Убойной силе» рассказывается о том, как некий московский бизнесмен – не самого высокого пошиба, но все же – поехал в ресторан. В машине оставил своего водителя – подождать, пока он поест и выпьет, и пакет с 10 миллионами рублей. Не долларов, но все же. И вот поел он, попил, отдохнул, вышел из ресторана, глядь, а машины нет. Он позвонил водителю, а тот не отвечает. Ну и всё. Так и не нашли ни машины, ни шофера. Денег-то, понятно, тоже. Ну не мог же водитель деньги оставить на тротуаре без присмотра.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», где говорится, что выходной день 22 апреля – это когда назначено голосование по Конституции – будет оплачиваемым. Получается, что тот, кто голосовать не пойдет, будет считаться прогульщиком. А еще мне до сих пор невдомек: почему день голосования назначили на среду, а не на пятницу? Какой славный четверг бы получился, а? Ну и, естественно, про Великий пост пишут. Узнаете, разрешены ли во время него соцсети, интим и выпивка. Я прочитал. Уже знаю. И вполне спокойно говорю вам: «Пока».