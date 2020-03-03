Группа Little Big из Петербурга представит Россию на конкурсе «Евровидение–2020» (видео)

Фото: www.instagram.com

На международном песенном конкурсе «Евровидение» участником от России будет группа Little Big, сообщил Первый канал. В этом году конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Песню для конкурса коллектив представит в ближайшие дни.

Лидер Little Big Илья Прусикин (Ильич) пообещал, что группа «сделает все, что в их силах». «Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на "Евровидении"»,– заявил вокалист.

По его словам, на «Евровидении» они представят веселый трек «с бразильским оттенком». «Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», – сказал лидер группы.

Выбор Little Big в качестве участника от России на Евровидении оценила телеведущая Тина Канделаки, пишет РИА Новости. Она назвала его «ударом под дых», отметив, что у группы есть все шансы на победу. «Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди". Во-вторых, "Евровидение" – это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Петербургская рейв-группа Little Big была образована в 2013 году. Коллектив приобрел популярность после выхода песни Skibidi. На сегодняшний день видеоклип на нее на YouTube посмотрели более 362 миллионов раз, у канала группы – свыше 4,9 миллионов подписчиков. Всего на счету Little Big четыре альбома и более 20 клипов. Помимо Ильича, в составе группы – Софья Таюрская (вокал), Сергей Макаров (бэк-вокал), Антон Лиссов (вокал, гитара), сообщает «Коммерсант».

В 2019 году от России на «Евровидение» ездил певец Сергей Лазарев. Российский исполнитель занял третье место с композицией Scream. Победителем стал голландский певец Дункан Лоуренс с песней Arcade.