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сегодня, 09:04 13

Группа Little Big из Петербурга представит Россию на конкурсе «Евровидение–2020» (видео)

Группа Little Big из Петербурга представит Россию на конкурсе «Евровидение–2020» (видео)
Фото: www.instagram.com

На международном песенном конкурсе «Евровидение» участником от России будет группа Little Big, сообщил Первый канал. В этом году конкурс пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Песню для конкурса коллектив представит в ближайшие дни.

Лидер Little Big Илья Прусикин (Ильич) пообещал, что группа «сделает все, что в их силах». «Мы никогда не думали, что нам выпадет шанс представить Россию на "Евровидении"»,– заявил вокалист.

По его словам, на «Евровидении» они представят веселый трек «с бразильским оттенком». «Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», – сказал лидер группы.

Выбор Little Big в качестве участника от России на Евровидении оценила телеведущая Тина Канделаки, пишет РИА Новости. Она назвала его «ударом под дых», отметив, что у группы есть все шансы на победу. «Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений "Скибиди". Во-вторых, "Евровидение" – это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Петербургская рейв-группа Little Big была образована в 2013 году. Коллектив приобрел популярность после выхода песни Skibidi. На сегодняшний день видеоклип на нее на YouTube посмотрели более 362 миллионов раз, у канала группы – свыше 4,9 миллионов подписчиков. Всего на счету Little Big четыре альбома и более 20 клипов. Помимо Ильича, в составе группы – Софья Таюрская (вокал), Сергей Макаров (бэк-вокал), Антон Лиссов (вокал, гитара), сообщает «Коммерсант».

В 2019 году от России на «Евровидение» ездил певец Сергей Лазарев. Российский исполнитель занял третье место с композицией Scream. Победителем стал голландский певец Дункан Лоуренс с песней Arcade.

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#конкурсы #концерты #культура

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Комментарии
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  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Это как я понимаю было что то из раздела культура)

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    большего позора и представить не возможно-где Понайотов?

  • Родя

    Родя
    2 часа назад

    Нормальный коллектив. Не гомосеки как билан, не слезливые тёлки.

    Да и к Евровидению относится надо проще. Тем более что этот конкурс пропитан политикой

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Аликанте

    большего позора и представить не возможно-где Понайотов?



    Ну так-то по честноку, то в мире Little Big куда известнее той же пугачевой с всей её кликой. А про понайотова и в нашей-то стране мало кто знает.

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    увидим игру членом по пианино-достойно для РФ

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    хватит скулить пердуны!

    современная группа которая собирает публики побольше всех вместе взятых участников прошедших евровидений...

    вспомните победу кончиты))

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Аликанте

    увидим игру членом по пианино-достойно для РФ



    с членом во рту в РФ - достойно для вас?

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    для вас достойно-для нас унизительно

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    По-моему, это музыка из 80-90-х годов прошлого века.

  • meneJer

    meneJer
    1 час назад

    Аликанте

    для вас достойно-для нас унизительно



    ну тогда сиди и не скули.

    что-то не нравится возьми сделай сам! нет? не твое? сиди и не скули.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    ни тебя-ни меня на Евровидение не пошлют--не надо скатывать до европейского днищенского уровня

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Tуман

    По-моему, это музыка из 80-90-х годов прошлого века.



    Даже если предположить что это так, ну так и что? Надо посвежее, посовременнее? "Она ест мой член как гамбургер" подавать, а всяких Рахманиновых и Чайковских с Бахами пообще позапрещать?

    Имхо - они прикольные. Вполне панки-хой и всё такое.

  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    Не-не, сдуто с кавота

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