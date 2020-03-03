Выбор читателей за 2 марта
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 2 марта.
Губернатор Сахалинской области попал впросак, пытаясь похвастать дешевыми ценами на авиабилеты
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, сколько стоит билет на самолет из Южно-Сахалинска до Москвы. Он сообщил цену, но ведущая ответила, что такими «дешевыми» ценами жителей столицы не удивишь.
Установлено местонахождение ребенка, которого вырвали из рук матери в Благовещенске
Полицейские установили местонахождение ребенка, которого в Благовещенске отобрал у матери отец. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник. Сведения прокомментировал представитель Следственного комитета.
В Благовещенске детей из прогимназии на Горького переведут в другие ее корпуса
Благовещенск продолжает ощущать последствия прошлогоднего паводка. В ходе обследования образовательных учреждений на предмет повреждений, вызванных летним переувлажнением почвы, выявлен дефект стены в одном из помещений корпуса прогимназии на улице Горького, 172. Проектная организация проводит обследование.
В Благовещенске несовершеннолетний сел за руль пьяным, скрывался от полиции и попал в ДТП (видео)
В минувшие выходные в Благовещенске полицейские преследовали несовершеннолетнего водителя. Молодой человек управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. При этом он попал в ДТП.
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