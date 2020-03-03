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Выбор читателей за 2 марта

Выбор читателей за 2 марта

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 2 марта.

Губернатор Сахалинской области попал впросак, пытаясь похвастать дешевыми ценами на авиабилеты

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, сколько стоит билет на самолет из Южно-Сахалинска до Москвы. Он сообщил цену, но ведущая ответила, что такими «дешевыми» ценами жителей столицы не удивишь.

Установлено местонахождение ребенка, которого вырвали из рук матери в Благовещенске

Полицейские установили местонахождение ребенка, которого в Благовещенске отобрал у матери отец. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил источник. Сведения прокомментировал представитель Следственного комитета.

В Благовещенске детей из прогимназии на Горького переведут в другие ее корпуса

Благовещенск продолжает ощущать последствия прошлогоднего паводка. В ходе обследования образовательных учреждений на предмет повреждений, вызванных летним переувлажнением почвы, выявлен дефект стены в одном из помещений корпуса прогимназии на улице Горького, 172. Проектная организация проводит обследование.

В Благовещенске несовершеннолетний сел за руль пьяным, скрывался от полиции и попал в ДТП (видео)

В минувшие выходные в Благовещенске полицейские преследовали несовершеннолетнего водителя. Молодой человек управлял машиной, находясь в состоянии опьянения. При этом он попал в ДТП.

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#Обзор #интернет #СМИ

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